***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.05.2020 16:58
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18/05/2020 tarih ve BİAŞ-2-2256 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845730
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0514
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,75
|Açılış
|: 383,22
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3605
|8,4024
|% 0,36
|
|Frank
|7,0548
|7,0973
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8264
|1,8356
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-10,81
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.504
|-14,90
|
|Tam
|2.531
|2.569
|-15,30
|
|Yarım
|1.235
|1.256
|-7,50
|
|Çeyrek
|618
|628
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,07
|
|B. Petrol
|35,32
|35,32
|2,82
|
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