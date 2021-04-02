***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.04.2021 19:20
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İzahnmanin güncel hali.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKY00024 75.000 225.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 Hamiline
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 29.925.000 89.775.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 30.000.000 90.000.000,000 300,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Rüçhan haklarının kullanılması sonrası kalan payların Borsa Birincil Piyasa'da satılamayan kısmı, Birincil Piyasa'da satılan payların ortalama fiyatı üzerinden Murat GÜLER tarafından satın alınacaktır
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.04.2021
Ek Açıklamalar
"Şirketimiz tarafından 12.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama ile Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, 90.000.000 TL (%300) artırılarak, 30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli Bülten'i kapsamında onaylandığı kamuya duyurulmuştur.
Şirketimizin sermaye artırım izahnamesinin 31.12.2020 tarihli finansal tabloları esas alacak şekilde güncellenmiş hali Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarih ve 17/549 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu ekte yer almaktadır.
Değerli paydaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bağımsız Denetim Kuruluşu Beyanı.pdf
EK: 2 Fon Kullanım Yerleri Raporu.pdf
EK: 3 Onaylı İZAHNAME.pdf
EK: 4 Onaylı TSSD_01.04.21.pdf
EK: 5 Satın Alma Taahhütnamesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922997
BIST