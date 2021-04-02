***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İzahnmanin güncel hali.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKY00024 75.000 225.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 HamilineB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 29.925.000 89.775.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 30.000.000 90.000.000,000 300,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Rüçhan haklarının kullanılması sonrası kalan payların Borsa Birincil Piyasa'da satılamayan kısmı, Birincil Piyasa'da satılan payların ortalama fiyatı üzerinden Murat GÜLER tarafından satın alınacaktırPara Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 03.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 01.04.2021Ek Açıklamalar"Şirketimiz tarafından 12.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama ile Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, 90.000.000 TL (%300) artırılarak, 30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli Bülten'i kapsamında onaylandığı kamuya duyurulmuştur.Şirketimizin sermaye artırım izahnamesinin 31.12.2020 tarihli finansal tabloları esas alacak şekilde güncellenmiş hali Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarih ve 17/549 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu ekte yer almaktadır.Değerli paydaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."Eklenen DökümanlarEK: 1 Bağımsız Denetim Kuruluşu Beyanı.pdfEK: 2 Fon Kullanım Yerleri Raporu.pdfEK: 3 Onaylı İZAHNAME.pdfEK: 4 Onaylı TSSD_01.04.21.pdfEK: 5 Satın Alma Taahhütnamesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922997BIST