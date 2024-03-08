***GLRYH* *PRDGS* *KARYE* *RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******PRDGS******KARYE******RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PRDGS, RTALB, KARYE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.03.2024 tarihinde, KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM AŞ ("Kartal Enerji") sermayesinde Koray Holding AŞ.ne ait- 2.200.000.-TL nominal değerli A Grubu nama yazılı paylar 81.082.472,09 TL bedelle Güler Yatırım Holding AŞ.ne,- 2.750.000.-TL nominal değerli A Grubu nama yazılı paylar 101.353.090,12 TL bedelle RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ.ne,- 3.300.000.-TL nominal değerli A Grubu nama yazılı paylar 121.623.708,14 TL bedelle Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ.ne,- 2.750.000.-TL nominal değerli A Grubu nama yazılı paylar 101.353.090,12 TL ve 16.506.915 TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı paylar 452.725.583,69 TL bedelle İCG Finansal Danışmanlık AŞ.neDevredilmiştir.06.03.2024 tarihli pay devir işlemleri sonucunda, birlikte hareket eden Güler Yatırım Holding AŞ, İCG Finansal Danışmanlık AŞ, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ.nin ("Pay Alım Teklifinde Bulunanlar") Kartal Enerji sermayesinde birlikte sahip olduğu pay sahipliği oranı %50,01'e, oy hakkı oranı ise %72,23'e ulaşmış ve bu tarih itibarıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 26'ncı maddesi ile II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde Kartal Enerji'nin yönetim kontrolü Pay Alım Teklifinde Bulunanlar tarafından elde edilmiş ve Pay Alım Teklifinde Bulunanlar için SPKn ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.Tebliğ'in 15/1 maddesi uyarınca pay alım teklifi fiyatı, Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için(i) Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile(ii) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyatınYüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenmektedir.Bu kapsamda, zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken(i) Zorunlu pay alım teklifini doğuran pay devrine ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu 5 Şubat 2024 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 Türk Lirası nominal değerli (B) grubu Kartal Enerji payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 26,97 Türk Lirası olduğu(ii) Pay Alım Teklifinde Bulunanlar tarafından pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran 6 Mart 2024 tarihli pay devir işlemi kapsamında 1 Türk Lirası nominal değerli 1 adet (B) grubu Kartal Enerji payı için 27,4264 Türk Lirası ödenmiş olduğu,(iii) Söz konusu pay edinim tarihinden önceki altı aylık dönem içinde ve pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay ediniminden sonra Pay Alım Teklifinde Bulunanlar tarafından herhangi bir Kartal Enerji pay ediniminde bulunulmadığıHususlarından hareketle 1 Türk Lirası nominal değerli 1 adet (B) grubu Kartal Enerji payı için pay alım teklifi fiyatı, Pay Alım Teklifinde Bulunanlar tarafından pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran 6 Mart 2024 tarihli pay devir işlemi kapsamında 1 Türk Lirası nominal değerli 1 adet (B) grubu Kartal Enerji payı için ödenmiş olan 27,4264 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca pay alım teklifinde bulunmak üzere 08.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup, pay alım teklifi tarihi ve usul ve esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla birlikte kesinleşecek ve pay alım teklifi sürecine ilişkin tüm bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kamuya ilan edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257094BIST