***GLRYH* *PRDGS* *NCI* *RYK* *KARYE* *A1CAP* *ABM* *RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******PRDGS******NCI******RYK******KARYE******A1CAP******ABM******RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [A1CAP, PRDGS, RTALB, KARYE]İlgili Fonlar [ABM, NCI, RYK]TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yapılan 05.02.2024 tarihli özel durum açıklaması çerçevesinde, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ ("Kartal Enerji") sermayesindeki payların devrine izin verilmesi talebiyle 15.02.2024 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249868BIST