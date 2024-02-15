***GLRYH* *PRDGS* *NCI* *RYK* *KARYE* *A1CAP* *ABM* *RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2024 18:10
***GLRYH******PRDGS******NCI******RYK******KARYE******A1CAP******ABM******RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [A1CAP, PRDGS, RTALB, KARYE]
İlgili Fonlar [ABM, NCI, RYK]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yapılan 05.02.2024 tarihli özel durum açıklaması çerçevesinde, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ ("Kartal Enerji") sermayesindeki payların devrine izin verilmesi talebiyle 15.02.2024 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.
Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249868
BIST