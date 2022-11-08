***GLRYH* *PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. yönetim kurulunun 31.10.2022 tarihli toplantısında, ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 2022 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 08.11.2022 tarihinde yapılmasına ve "Türk Ticaret Kanunu'nun 461 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 155.000.000-TL ödenmiş sermayesinin, tamamı (B) grubu olarak ihraç edilmek üzere 31.000.000-TL artırılarak 186.000.000-TL'ye çıkarılması ile çıkarılacak olan 31.000.000-TL nominal değerli (B) Grubu payların primli olarak ihraç edilmesi" hususunun Genel Kurul'da görüşülmesine karar verildiği 31.10.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştu.ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin genel kurul toplantısı bugün (08.11.2022) yapılmış olup, genel kurul toplantısında karara bağlanan hususlara ilişkin özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir.- İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Genel Kurul Gündeminin 3 numaralı maddesinin "Türk Ticaret Kanunu'nun 461 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Şirket'in 155.000.000-TL sermayesinin, tamamı (B) grubu olarak ihraç edilmek üzere 37.500.000-TL artırılarak 192.500.000-TL'ye çıkarılması ile çıkarılacak olan 37.500.000-TL nominal değerli (B) Grubu payların primli olarak ihraç edilmesi" olarak belirlenmesi ve görüşülmesi yönünde Genel Kurula önerge sunmuş ve önerge oybirliği ile kabul edilmiştir.- ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 155.000.000-TL tutarlı sermayesinin, tamamı (B) Grubu olarak ihraç edilmek üzere 37.500.000-TL artırılarak 192.500.000-TL'ye çıkarılmasına, ihraç edilecek 37.500.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların beher fiyatının primli olarak 2,976 TL olarak belirlenmesine, 37.500.000 TL nominal değerli payların (B) Grubu toplam 111.600.000- TL bedelle A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na tahsis edilmesine ve Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 4'üncü maddesi ile Sermaye başlıklı 7'nci maddesinin tadiline oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078121BIST