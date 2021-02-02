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***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

02.02.2021 17:56



***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

İlgili Şirketler [GLRYH, RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Telegram ve benzeri sosyal mecralarda, Şirketimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin Grup şirketleri aleyhinde asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunulması sebebiyle kamuya açıklamada bulunulması ihtiyacı hasıl olmuştur. Belirtmek isteriz ki,  Güler Yatırım Holding A.Ş. ve Grup şirketleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş., 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere tabi olarak faaliyet gösteren kurumlardır. Bu çerçevede unvanı belirtilen şirketlerin finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulmakta ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. 
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve diğer Grup şirketleri aleyhinde, telegram ve benzeri sosyal mecralarda, tamamen asılsız iddialara dayalı olarak, planlı ve organize bir şekilde Grup şirketlerini karalama politikası yürütenler hakkında, Grup şirketlerinin ve paydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hukuki sürecin başlatılacağını belirtmek isteriz. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu ve benzeri yayınların piyasa bozucu etkisi de göz önüne alınarak SPK'ya da gerekli başvurular yapılacaktır. Bu kapsamda Fettah Gümüş ve Telegram Yöneticisi Yılo Başkan takma adlı kişi  hakkında suç duyurusunda bulunulacağı gibi, ayrıca tazminat talepli dava ikame edilecektir.
Siz değerli paydaşlarımızdan  şirketimizin itibarına zarar verici paylaşımlara itibar etmemelerini rica ederiz.
Tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907030


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