***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
02.02.2021 17:56
***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler [GLRYH, RTALB]
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Açıklamalar
Telegram ve benzeri sosyal mecralarda, Şirketimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin Grup şirketleri aleyhinde asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunulması sebebiyle kamuya açıklamada bulunulması ihtiyacı hasıl olmuştur. Belirtmek isteriz ki, Güler Yatırım Holding A.Ş. ve Grup şirketleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş., 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere tabi olarak faaliyet gösteren kurumlardır. Bu çerçevede unvanı belirtilen şirketlerin finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulmakta ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuya duyurulmaktadır.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve diğer Grup şirketleri aleyhinde, telegram ve benzeri sosyal mecralarda, tamamen asılsız iddialara dayalı olarak, planlı ve organize bir şekilde Grup şirketlerini karalama politikası yürütenler hakkında, Grup şirketlerinin ve paydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hukuki sürecin başlatılacağını belirtmek isteriz. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu ve benzeri yayınların piyasa bozucu etkisi de göz önüne alınarak SPK'ya da gerekli başvurular yapılacaktır. Bu kapsamda Fettah Gümüş ve Telegram Yöneticisi Yılo Başkan takma adlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacağı gibi, ayrıca tazminat talepli dava ikame edilecektir.
Siz değerli paydaşlarımızdan şirketimizin itibarına zarar verici paylaşımlara itibar etmemelerini rica ederiz.
Tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907030
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|3,96
|18.335.259
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|4.525.049
|% 10,00
|
|YESIL
|220,00
|16.289.586
|% 10,00
|
|DURDO
|12,54
|28.795.461
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.671.834
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.850.745
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,40
|1.724.902
|% -9,98
|
|TACTR
|28,86
|7.042.215
|% -9,98
|
|SUMAS
|65,90
|338.484
|% -9,97
|
|NIBAS
|36,00
|53.513.352
|% -9,95
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|GARAN
|9,69
|1.665.152.012
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,30
|1.508.519.091
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|SISE
|7,56
|1.174.549.755
|% 2,30
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|TSKB
|1,84
|467.963.895
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|859.058.625
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,48
|307.984.915
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1871
|7,1938
|% 0,10
|
|Euro
|8,6450
|8,6493
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,7578
|9,8068
|% -0,39
|
|Frank
|7,9583
|8,0062
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9094
|1,9190
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-24,06
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|Altın Gr.
|423
|423
|-6,54
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
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|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-2,03
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|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,46
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|B. Petrol
|57,87
|57,87
|1,54
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Seans Raporu
18:05
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17:59LOGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 144.00 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 993 adet işlem
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17:58GEREL
Yüzde 6.32 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 222, 650 adet işlem
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17:57ARZUM
Yüzde 8.38 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 752, 191 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 26, 986.00 milyon TL de
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17:55ALCTL
Yüzde 6.03 oranında artışla 30.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 330, 527 adet işlem