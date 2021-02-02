***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler [GLRYH, RTALB]İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTelegram ve benzeri sosyal mecralarda, Şirketimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin Grup şirketleri aleyhinde asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunulması sebebiyle kamuya açıklamada bulunulması ihtiyacı hasıl olmuştur. Belirtmek isteriz ki, Güler Yatırım Holding A.Ş. ve Grup şirketleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş., 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere tabi olarak faaliyet gösteren kurumlardır. Bu çerçevede unvanı belirtilen şirketlerin finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulmakta ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuya duyurulmaktadır.A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve diğer Grup şirketleri aleyhinde, telegram ve benzeri sosyal mecralarda, tamamen asılsız iddialara dayalı olarak, planlı ve organize bir şekilde Grup şirketlerini karalama politikası yürütenler hakkında, Grup şirketlerinin ve paydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hukuki sürecin başlatılacağını belirtmek isteriz. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu ve benzeri yayınların piyasa bozucu etkisi de göz önüne alınarak SPK'ya da gerekli başvurular yapılacaktır. Bu kapsamda Fettah Gümüş ve Telegram Yöneticisi Yılo Başkan takma adlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacağı gibi, ayrıca tazminat talepli dava ikame edilecektir.Siz değerli paydaşlarımızdan şirketimizin itibarına zarar verici paylaşımlara itibar etmemelerini rica ederiz.Tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907030BIST