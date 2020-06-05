***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 08:38
***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GLRYH, RTALB]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yöneticilerimiz tarafından daha önce KAP platformunda açıklanan alım satımlar dışında RTLAB ve GLRYH paylarında hiçbir işlem gerçekleştirilmemiştir. Kurulun 04.06.2020 tarih ve 2020/35 sayılı Haftalık Bülteni'nde açıklanmış olan söz konusu kararın Kurul tarafından yürütülecek inceleme çalışmalarının sıhhati açısından alınmış bir karar olduğu değerlendirilmektedir. SPK tarafından yürütülecek denetimin RTLAB ve GLRYH ile Şirket yöneticileri aleyhine kamuoyunda oluşturulan olumsuz algının haksızlığını da teyit edeceğini öngörmekteyiz.
Şirketimiz ve grup şirketlerimiz iş süreçleri ve faaliyetlerine devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849328
BIST
10:41110.371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 834,10
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.431
En Düşük
110.086
10:416,7685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7685
En Düşük
6,7351
10:417,6819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6972
En Düşük
7,6259
10:41371,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,21
|Açılış
|: 371,92
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|158.360
|% 10,00
|
|AYCES
|31,40
|1.173.795
|% 9,94
|
|CRDFA
|3,88
|519.748
|% 9,92
|
|EGCEY
|1,11
|924.407
|% 9,90
|
|MNDRS
|2,80
|61.354.802
|% 9,80
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|TSGYO
|3,09
|1.823.112
|% -9,91
|
|GSDDE
|4,19
|1.400.782
|% -9,89
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|8.949.100
|% -9,84
|
|THYAO
|12,78
|309.010.230
|% 1,51
|
|GARAN
|8,18
|179.168.717
|% 0,49
|
|ASELS
|31,96
|113.127.708
|% 0,88
|
|TUPRS
|88,45
|106.837.549
|% 2,20
|
|PETKM
|3,83
|105.871.960
|% -0,78
|
|CEMAS
|1,25
|44.621.431
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,33
|43.957.544
|% -1,48
|
|EKGYO
|1,66
|52.097.635
|% 0,00
|
|KARSN
|1,92
|53.146.799
|% 1,59
|
|PETKM
|3,83
|105.871.960
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5456
|8,5885
|% 0,78
|
|Frank
|7,0411
|7,0835
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7959
|1,8049
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-4,40
|
|Altın Gr.
|371
|372
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.442
|-5,50
|
|Tam
|2.481
|2.513
|-5,70
|
|Yarım
|1.211
|1.227
|-2,80
|
|Çeyrek
|605
|613
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|0,43
|