***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH, RTALB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yöneticilerimiz tarafından daha önce KAP platformunda açıklanan alım satımlar dışında RTLAB ve GLRYH paylarında hiçbir işlem gerçekleştirilmemiştir. Kurulun 04.06.2020 tarih ve 2020/35 sayılı Haftalık Bülteni'nde açıklanmış olan söz konusu kararın Kurul tarafından yürütülecek inceleme çalışmalarının sıhhati açısından alınmış bir karar olduğu değerlendirilmektedir. SPK tarafından yürütülecek denetimin RTLAB ve GLRYH ile Şirket yöneticileri aleyhine kamuoyunda oluşturulan olumsuz algının haksızlığını da teyit edeceğini öngörmekteyiz.Şirketimiz ve grup şirketlerimiz iş süreçleri ve faaliyetlerine devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849328BIST