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***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.06.2020 08:38
GÜNCEL HABERLER



***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GLRYH, RTALB]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirket yöneticilerimiz tarafından daha önce KAP platformunda açıklanan alım satımlar dışında RTLAB ve GLRYH paylarında hiçbir işlem gerçekleştirilmemiştir. Kurulun 04.06.2020 tarih ve 2020/35 sayılı Haftalık Bülteni'nde açıklanmış olan söz konusu kararın Kurul tarafından yürütülecek inceleme çalışmalarının sıhhati açısından alınmış bir karar olduğu değerlendirilmektedir. SPK tarafından yürütülecek denetimin RTLAB ve GLRYH ile Şirket yöneticileri aleyhine kamuoyunda oluşturulan olumsuz algının haksızlığını da teyit edeceğini öngörmekteyiz.
Şirketimiz ve grup şirketlerimiz iş süreçleri ve faaliyetlerine devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile sunulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849328


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AYCES 31,40 1.173.795 % 9,94  
CRDFA 3,88 519.748 % 9,92  
EGCEY 1,11 924.407 % 9,90  
MNDRS 2,80 61.354.802 % 9,80  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5456 8,5885 % 0,78  
Frank 7,0411 7,0835 % 0,05  
Riyal 1,7959 1,8049 % 0,17  
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Cumhuriyet 2.410 2.442 -5,50  
Tam 2.481 2.513 -5,70  
Yarım 1.211 1.227 -2,80  
Çeyrek 605 613 -1,40  
Gümüş.Ons 17,67 17,70 -0,02  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,00  
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