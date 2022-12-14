***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [A1CAP, ACP, RTALB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.10.2022 - 18.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklıklarından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka açılması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini teminen 18.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan esas sözleşme tadili başvurusunun olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2022 tarihli yazısıyla tebliğ edilmiştir.Bu çerçevede A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arzına ilişkin çalışmalara başlanmış olup, en kısa sürede halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087371BIST