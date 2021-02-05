***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 17:45
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2020, 14.08.2020, 13.08.2020, 11.08.2020, 13.05.2020, 24.03.2020, 21.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca 05.02.2021 tarihinde yapılan toplantıda Şirketimizin, %95,497 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz") halka arzı ile ilgili olarak Naturelgaz'ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası kadar artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, Naturelgaz'da sahibi olduğumuz paylarımızdan 16.146.097,32 Türk Lirası nominal değerli 16.146.097,32 adet payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına, ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 3.136.363 Türk Lirası nominal değerli 3.136.363 adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir. Naturelgaz, halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibarıyla teslim ettiğini şirketimize bildirmiştir. Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907895
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.545
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|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.527
18:057,0574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0784
|Açılış
|: 7,0450
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|Önceki Kapanış
|: 7,1300
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7,1484
En Düşük
7,0291
18:058,5050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0455
|Açılış
|: 8,4500
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|Önceki Kapanış
|: 8,5400
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8,5826
En Düşük
8,4591
18:05411,71
En Yüksek
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|| 0,08
|Açılış
|: 411,71
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|Önceki Kapanış
|: 411,63
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413,11
En Düşük
407,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|9,02
|14.540.069
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.886.148
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.987.276
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|782.092
|% 10,00
|
|GOLTS
|68,80
|114.414.535
|% 9,99
|
|ISBTR
|46.251,00
|1.302.222
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|10.586.509
|% -9,99
|
|PAMEL
|22,16
|2.161.070
|% -8,73
|
|ECILC
|8,29
|712.568.124
|% -6,33
|
|VERTU
|28,50
|37.634.608
|% -6,25
|
|KOZAL
|127,40
|3.002.525.243
|% 4,86
|
|SISE
|7,65
|1.421.406.745
|% -0,78
|
|GARAN
|9,76
|1.356.797.985
|% -1,61
|
|TCELL
|16,72
|1.111.606.240
|% -0,06
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,45
|820.266.877
|% -1,21
|
|TSKB
|1,85
|530.789.029
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,67
|759.189.534
|% 4,30
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|ODAS
|4,13
|820.078.991
|% 1,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0558
|7,0574
|% -1,10
|
|Euro
|8,4960
|8,5050
|% -0,53
|
|Sterlin
|9,6662
|9,7147
|% -0,64
|
|Frank
|7,8196
|7,8668
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8773
|1,8868
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|19,24
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,01
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,09
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HEKTS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 732, 404 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 25, 052.00 milyon TL de
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Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 977, 047 adet işlem
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17:57OZBAL
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 885, 054 adet işlem
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17:55ESEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 499, 927 adet işlem