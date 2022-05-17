***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 18:49
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yönetim kurulu üyesi Sayın Shahrokh BADIE'nin görevden ayrılması nedeniyle kendisi yerine kalan süreyi tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Gülsüm AZERİ'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030996
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
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|: 2.401
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En Düşük
2.380
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
15,5343
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934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
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|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
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|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
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|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
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|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8339
|15,8357
|% 1,90
|
|Euro
|16,7170
|16,7521
|% 3,15
|
|Sterlin
|19,6885
|19,7873
|% 3,17
|
|Frank
|15,8842
|15,9799
|% 2,87
|
|Riyal
|4,2108
|4,2319
|% 1,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-3,32
|
|Altın Gr.
|926
|926
|15,34
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,24
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,62
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