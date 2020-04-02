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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.04.2020 17:46
GÜNCEL HABERLER


Evet
2 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 4,944 19,8303 21,3559 988.800 Evet
3 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020 3,8699 15,5221 16,4502 773.980
4 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 3,478 13,9502 14,6978 695.600
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 20.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMD72016 ISIN kodlu nominal 20.000.000 TL tutarındaki bononun 06.07.2020 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,4780 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 695.600 TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834358


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 11,11 2.905.950 % 10,00  
DARDL 5,08 1.788.693 % 9,96  
ADEL 12,06 10.719.653 % 9,94  
ARDYZ 13,06 51.275.731 % 9,93  
BMELK 1,33 320.357 % 9,92  
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Sterlin 8,1817 8,2228 % -1,01  
Frank 6,7755 6,8163 % -2,02  
Riyal 1,7550 1,7638 % -1,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.617 1.618 25,96  
Altın Gr. 344 344 1,12  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,49 14,53 0,55  
Gümüş Gr. 3,09 3,09 0,07  
B. Petrol 29,97 29,97 5,23  
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