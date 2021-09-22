***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.09.2021 20:08
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı İşleminin Tamamlanması Sonrası Esas Sözleşme Tadiline Sermaye Piyasası Kurulunca Uygun Görüş Verilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 325.888.409,93
Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 0,199 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma A Grubu, GLYH6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00152 0
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 324.086.726,177 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma C Grubu, GLYHO(RÜÇHAN), TRRGLMD00145 1.268.029,303
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 9.945,478 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma D Grubu, GLYH7(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00160 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 14.918,216 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma E Grubu, GLYH8(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00178 0
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 325.888.409,93 324.111.590,070 99,45477 1.268.029,303
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 04.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 18.08.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.09.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.09.2021
SPK Başvuru Tarihi 27.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
01.09.2021 tarihli açıklamamız ile sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna ("Kurul") bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin 01.09.2021 tarihli açıklamamıza ekli yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Kurula başvuruda bulunulacağı duyurulmuş idi. Bu kapsamda ilgili başvuru 07.09.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş ve aynı tarihte bu husus da kamuya duyurulmuş idi.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla yapılan başvurumuz Kurul tarafından uygun bulunmuştur.
Kurulun uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir ve kamuya gerekli duyurularda bulunulacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964907
BIST