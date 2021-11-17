***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.11.2021 13:13
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Global Liman İşletmeleri A.Ş. Liman Yatırımları 74.307.399,00 46.471.847,33 TRY 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Ege Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 7.250.000,00 3.287.258,75 TRY 45,34 Bağlı Ortaklıklar
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 25.924.000,00 9.727.721,76 TRY 37,52 Bağlı Ortaklıklar
Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı) Liman İşletmeciliği 71.248.399,00 28.152.217,45 EUR 39,51 Bağlı Ortaklıklar
Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port") Liman İşletmeciliği 7.700.000,00 2.985.659,60 EUR 38,77 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Holding B.V. Liman Yatırımları 50.000,00 50.000,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Holding Plc Liman Yatırımları 628.269,63 392.919,83 GBP 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Europe B.V ("Global BV") Liman Yatırımları 0,01 0,01 EUR 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Melita Ltd. Liman İşletmeciliği 4.117.880,00 2.575.322,15 EUR 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Valetta Cruise Port PLC ("VCP") Liman İşletmeciliği 14.000.000,00 4.867.315,59 EUR 34,77 Bağlı Ortaklıklar
Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") Liman İşletmeciliği 3.005.061,00 1.165.206,39 EUR 38,77 Bağlı Ortaklıklar
Barcelona Port Investments, S.L ("BPI") Liman İşletmeciliği 3.170.500,00 1.229.355,03 EUR 38,77 Bağlı Ortaklıklar
Port Operation Holding S.r.l Liman İşletmeciliği 10.000,00 6.254,00 EUR 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l. Liman İşletmeciliği 20.000,00 12.508,00 EUR 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Cagliari Cruise Port S.r.l. Liman İşletmeciliği 150.000,00 66.511,29 EUR 44,34 Bağlı Ortaklıklar
Catania Terminali Passeggeri S.r.l. Liman İşletmeciliği 130.000,00 51.350,34 EUR 39,50 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Netherlands B.V. Liman Yatırımları 0,01 0,01 EUR 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Zadar International Ports Operations d.o.o. Liman İşletmeciliği 20.000,00 12.508,00 HRK 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Travel Shopping Limited Turizm İşletmeciliği 200.000,00 62.590,03 EUR 31,30 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Mediterranean S.L. Turizm İşletmeciliği 3.000,00 1.876,20 EUR 62,54 Bağlı Ortaklıklar
GPH Antigua Ltd. Liman İşletmeciliği 0,00 0,00 USD 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Nassau Cruise Port Ltd. Liman İşletmeciliği 5.000,00 1.532,23 USD 30,64 Bağlı Ortaklıklar
GPH Americas Ltd. Liman Yatırımları 5.000,00 3.127,00 USD 62,54 Bağlı Ortaklıklar
GPH Bahamas Ltd. Liman Yatırımları 5.000,00 3.127,00 USD 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Destination Services Ltd (UK) Liman Hizmetleri 1,00 0,63 GBP 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Global Depolama A.Ş. Depolama 50.000,00 31.266,87 TRY 62,53 Bağlı Ortaklıklar
Balearic Handling S.L.A. Liman Hizmetleri 6.000,00 1.913,72 EUR 31,90 Bağlı Ortaklıklar
Shore Handling S.L.A. Liman Hizmetleri 3.006,00 958,78 EUR 31,90 Bağlı Ortaklıklar
Port Management Services S.L. Liman İşletmeciliği 3.000,00 6.662.500,00 EUR 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Port Finance Investments Limited Genel Kurumsal İşlemler 1,00 0,63 GBP 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Taranto Cruise Port S.r.l Liman Hizmetleri 150.000,00 93.810,00 EUR 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Canary Islands S.L. Liman Hizmetleri 3.000,00 1.500,96 EUR 50,03 Bağlı Ortaklıklar
Port Operations Services Ltd. Liman İşletmeciliği 1.000,00 594,13 EUR 59,41 Bağlı Ortaklıklar
GPH Barbados Ltd. Liman Yönetimi 0,00 0,00 USD 62,54 Bağlı Ortaklıklar
GPH Cruise Port Finance LTD. Liman Yatırımları 1.000,00 625,40 GBP 62,54 Bağlı Ortaklıklar
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Enerji Yatırımları 333.000.000,00 333.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Üretimi 36.000.000,00 34.875.000,00 TRY 96,88 Bağlı Ortaklıklar
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 23.500.000,00 23.500.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 19.000.000,00 19.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 32.000.000,00 32.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Consus Energy Europe BV Enerji Yatırımları 1,00 1,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Africa Power Investments Enerji Yatırımları 1,00 1,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Glowi Energy Investments Limited Enerji Yatırımları 10.000,00 10.000,00 MWK 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Glozania Energy Investments Limited Enerji Yatırımları 20.000,00 20.000,00 TZS 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Barsolar D.O.O. Enerji Üretimi 100.000,00 51.000,00 EUR 51,00 Bağlı Ortaklıklar
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 9.000.000,00 9.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Naturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş. Sıkıştırılmış Doğalgaz Satışı 115.000.000,00 80.500.000,00 TRY 70,00 Bağlı Ortaklıklar
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Maden İşletmeciliği 4.000.000,00 3.907.600,00 TRY 97,69 Bağlı Ortaklıklar
Tenera Enerji Tic. A.Ş. Elektrik ve Doğalgaz Ticareti 7.000.000,00 7.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 31.500.000,00 31.500.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Dağören Enerji A.Ş. Elektrik Üretimi 14.560.800,00 10.192.560,00 TRY 70,00 Bağlı Ortaklıklar
Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 132.623.505,00 132.623.505,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 45.600.000,00 45.600.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 142.560.000,00 11.960.784,00 TRY 8,39 Bağlı Ortaklıklar
Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 127.376.495,00 127.376.495,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Hizmeti 40.000.000,00 30.000.000,00 TRY 75,00 Bağlı Ortaklıklar
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 11.000.000,00 8.250.000,00 TRY 75,00 Bağlı Ortaklıklar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 14.184.000,00 9.446.544,00 TRY 66,60 Bağlı Ortaklıklar
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Acenteliği 600.000,00 600.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş. Maden İşletmeciliği 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Tora Yayıncılık A.Ş. Yayıncılık 5.100.000,00 5.100.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Sem Yayıncılık A.Ş. Yayıncılık 750.000,00 487.500,00 TRY 65,00 Bağlı Ortaklıklar
Maya Turizm Ltd. Turizm Yatırımları 1.000.000,00 542.000,00 TRY 54,20 Bağlı Ortaklıklar
Randa Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Deniz Araç Gereci Ticareti 250.000,00 156.254,59 TRY 62,53 Bağlı Ortaklıklar
Adonia Shipping Limited Gemi İşletmeciliği 2.000,00 1.998,60 EUR 99,93 Bağlı Ortaklıklar
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği 1.250.000,00 1.125.000,00 TRY 90,00 Bağlı Ortaklıklar
Vinte Nova Finansal Yatırımlar 50.000,00 49.965,00 USD 99,93 Bağlı Ortaklıklar
Global Financial Products Ltd. Finansal Yatırımlar 2.100.000,00 2.100.000,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Vespa Enterprises (Malta) Ltd. Turizm Yatırımları 1.500,00 1.498,95 USD 99,93 Bağlı Ortaklıklar
Aristaeus Limited Finansal Yatırımlar 1.200,00 1.200,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklıklar
GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. İdari Danışmanlık Faaliyetleri 25.000.000,00 25.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş. Gıda İşletmeciliği 2.850.000,00 2.850.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Rainbow Tech Ventutres Limited Teknoloji Yatırımları 1.200,00 1.200,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Rainbow Holdings Worldwide Limited Teknoloji Yatırımları 1,00 1,00 GBP 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Lisbon Cruise Terminals ("Lizbon Limanı") Liman İşletmeciliği 10.250.000,00 2.961.581,70 EUR 28,89 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
SATS - Creuers Cruise Services Pte. Ltd. ("Singapur Limanı") Liman İşletmeciliği 6.000.000,00 930.595,20 SGD 15,51 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Venezia Investimenti SRL Liman İşletmeciliği 5.000.000,00 781.750,00 EUR 15,64 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l Liman İşletmeciliği 10.000,00 1.782,39 EUR 17,82 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Axel Corporation Grupo Hotelero, S.L. Turizm yatırımları 6.442.115,00 2.254.740,25 EUR 35,00 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG) Kurumsal Finansal Danışmanlık 50.000,00 18.750,00 TRY 37,50 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Goulette Cruise Holding Ltd. (UK) ("Goulette") Liman Yatırımları 110.000,00 34.397,00 EUR 31,27 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Pelican Peak Investment Inc Turizm Yatırımları 3.874.738,89 247.899,67 USD 6,40 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1121438 B.C. LTD Turizm Yatırımları 2.418.642,00 187.564,72 USD 7,75 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978277
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