***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulu üye değişiklikleri nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca, Denetim Komitesi'nin 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşmasına ve Oğuz Satıcı (Başkan) ve Faik Açıkalın'ın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına karar verilmiştir. kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038570BIST