***GLYHO* *ITTFH* *GRNYO* *SNGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.08.2022 09:12
***GLYHO******ITTFH******GRNYO******SNGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GRNYO, ITTFH, SNGYO, GLYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050913
BIST
18:102.656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
0
En Düşük
0
18:1017,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0644
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9544
En Düşük
17,8517
18:1018,4127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0440
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
18:101.023,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.023,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler18:10
|DNISI
|14,28
|28.449.460
|% 197,00
|
|INFO
|14,10
|17.578.664
|% 65,10
|
|YAYLA
|5,63
|108.589.784
|% 0,00
|
|SOKM
|14,68
|156.548.627
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,34
|16.718.156
|% 0,00
|
|YAYLA
|5,63
|108.589.784
|% 0,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|892.320
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,60
|115.116.241
|% 0,00
|
|TUREX
|11,82
|6.419.163
|% 0,00
|
|TRILC
|9,81
|65.584.511
|% 0,00
|
|THYAO
|51,50
|3.670.140.530
|% 0,00
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 0,00
|
|SASA
|46,50
|2.048.520.501
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 0,00
|
|ODAS
|3,89
|867.511.427
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,69
|314.033.796
|% 0,00
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9438
|17,9477
|% 0,35
|
|Euro
|18,3840
|18,4000
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,8897
|21,9995
|% 0,11
|
|Frank
|18,7869
|18,9000
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7635
|4,7873
|% 0,26
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|1,29
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,72
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.822
|6.885
|2,00
|
|Yarım
|3.324
|3.366
|1,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.683
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,28
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,15
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
-
17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
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17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
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17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem