***GMSTR* *USDTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.08.2021 18:28
***GMSTR******USDTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GLDTR, GMSTR, USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03,08,2021 Tarihli PiyasaYapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954547
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0712
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4830
En Düşük
8,3721
18:0510,0382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0586
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0567
En Düşük
9,9509
18:05493,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,40
|Açılış
|: 493,45
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.035.687
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|OZRDN
|9,03
|4.412.568
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.804.836
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.939.820
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.508.964
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.795.820
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.121.955
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.539.697
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.810.773
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|634.971.615
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.466.799
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.931.750
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.539.697
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.412.635
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.031.773
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|634.971.615
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.298.519
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4719
|8,4761
|% 0,85
|
|Euro
|10,0285
|10,0382
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,7552
|11,8141
|% 0,85
|
|Frank
|9,3082
|9,3642
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2542
|2,2656
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,27
|
|Altın Gr.
|493
|493
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-1,10
|