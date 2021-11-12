***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.11.2021 09:06
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., GMTAS.E işlem koduyla 12/11/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) ALT Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacaktır. Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977253
BIST
10:001.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.635
En Düşük
1.631
10:009,9367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0334
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
10:0011,3795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0291
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
10:00594,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,38
|Açılış
|: 594,63
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:00
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OZRDN
|8,96
|370.156
|% 5,79
|
|DOAS
|43,52
|1.820.790
|% 4,82
|
|AYES
|21,00
|187.299
|% 4,58
|
|VBTYZ
|20,82
|867.320
|% 3,58
|
|KZBGY
|32,02
|1.028.194
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,86
|8.616.786
|% -8,27
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|MMCAS
|5,70
|30.221
|% -4,20
|
|MARKA
|3,90
|23.061
|% -3,70
|
|BIMAS
|66,20
|288.120.443
|% 0,00
|
|BRISA
|23,30
|60.232.800
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,74
|58.712.789
|% 0,00
|
|BERA
|9,66
|46.566.290
|% 1,68
|
|PETKM
|7,63
|25.633.855
|% -0,26
|
|BJKAS
|5,74
|58.712.789
|% 0,00
|
|BERA
|9,66
|46.566.290
|% 1,68
|
|BIMAS
|66,20
|288.120.443
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,07
|10.766.331
|% 0,00
|
|PETKM
|7,63
|25.633.855
|% -0,26
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9334
|9,9367
|% 0,34
|
|Euro
|11,3701
|11,3795
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,2750
|13,3416
|% 0,58
|
|Frank
|10,7548
|10,8196
|% 0,48
|
|Riyal
|2,6470
|2,6603
|% 0,53
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-4,25
|
|Altın Gr.
|595
|595
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|0,04
|
|B. Petrol
|82,18
|82,18
|-0,69
|