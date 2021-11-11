***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [GMTAS]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarGimat Mağazacılık payları, 12/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Hizmetler ve BIST Ticaret endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 149.200.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %97 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiGIMAT MAGAZACILIK XUTUM 12/11/2021GIMAT MAGAZACILIK XTUMY 12/11/2021GIMAT MAGAZACILIK XUHIZ 12/11/2021GIMAT MAGAZACILIK XTCRT 12/11/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977070BIST