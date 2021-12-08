***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [GMTAS]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları madde 5.6.f uyarınca Gimat Mağazacılık payları 9/12/2021 tarihinden itibaren BIST Katılım Tüm endeksi kapsamına dahil edilecek olup, endeksin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 149.200.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %97 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiGIMAT MAGAZACILIK XKTUM 09/12/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982101BIST