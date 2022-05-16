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***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

16.05.2022 17:03
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler GMTAS

17.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
GIMAT MAGAZACILIK GMTAS 0,1111111 0,0999999


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030585


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DAGHL 22,00 1.507.639 % 10,00  
IMASM 35,26 17.515.227 % 9,98  
UFUK 44,96 2.475.208 % 9,98  
TMPOL 18,97 22.598.631 % 9,97  
ULUUN 13,80 353.436.070 % 9,96  
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Dolar 15,5501 15,5634 % 0,55  
Euro 16,1953 16,2116 % 0,61  
Sterlin 19,0277 19,1231 % 0,55  
Frank 15,4250 15,5180 % 0,23  
Riyal 4,1367 4,1574 % 0,56  
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Altın Ons 1.814 1.815 2,75  
Altın Gr. 907 907 5,66  
Cumhuriyet 6.080 6.172 -24,00  
Tam 6.055 6.211 -19,78  
Yarım 2.926 3.004 -9,57  
Çeyrek 1.468 1.502 -4,79  
Gümüş.Ons 21,45 21,48 0,35  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 0,22  
B. Petrol 112 112 0,53  
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