***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.05.2022 17:03
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler GMTAS
17.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
GIMAT MAGAZACILIK GMTAS 0,1111111 0,0999999
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030585
BIST
17:472.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -21,39
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:4715,5671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0896
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:4716,2234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1100
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:47908,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,40
|Açılış
|: 908,23
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:45
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.515.227
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.598.631
|% 9,97
|
|ULUUN
|13,80
|353.436.070
|% 9,96
|
|GZNMI
|36,44
|73.649.717
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.448.580
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.949.788
|% -9,84
|
|GENIL
|18,33
|240.489.740
|% -8,99
|
|GSDDE
|4,27
|23.650.707
|% -5,11
|
|EKGYO
|2,64
|973.324.461
|% -1,86
|
|ULUUN
|13,80
|353.436.070
|% 9,96
|
|GENIL
|18,33
|240.489.740
|% -8,99
|
|OYAKC
|11,74
|212.261.391
|% -3,06
|
|TMSN
|25,86
|207.076.657
|% 8,75
|
|MOBTL
|1,77
|130.723.086
|% 3,51
|
|ODAS
|2,39
|112.404.090
|% -1,65
|
|ADESE
|0,78
|32.425.973
|% 1,30
|
|AKFGY
|2,90
|89.375.867
|% 2,84
|
|ULUUN
|13,80
|353.436.070
|% 9,96
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5501
|15,5634
|% 0,55
|
|Euro
|16,1953
|16,2116
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,0277
|19,1231
|% 0,55
|
|Frank
|15,4250
|15,5180
|% 0,23
|
|Riyal
|4,1367
|4,1574
|% 0,56
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|2,75
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,66
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,22
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,53
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında