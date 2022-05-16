***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GMTAS17.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaGIMAT MAGAZACILIK GMTAS 0,1111111 0,0999999Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030585BIST