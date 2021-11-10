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***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

10.11.2021 18:46
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması


***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [GMTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
10/11/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
144.180.000
İşlem Göreceği Pazar
Alt Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/11/2021
Halka Arz Yöntemi
-
Açıklamalar

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 149.200.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 9. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Şirketin kaydileştirilen 144.180.000 TL nominal değerli payları 12/11/2021 tarihinden itibaren "GMTAS.E" kodu ile Alt Pazar'da, pazarda uygulanmakta olan işlem esasları ve serbest marjla işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
İzahname ekinde yayımlanan iki ayrı fiyat tespit raporunda hesaplanan pay değerlerinin ortalaması 2,24 TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976909


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Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
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