***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
10.11.2021 18:46
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GMTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/11/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
144.180.000
İşlem Göreceği Pazar
Alt Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/11/2021
Halka Arz Yöntemi
-
Açıklamalar
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 149.200.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 9. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Şirketin kaydileştirilen 144.180.000 TL nominal değerli payları 12/11/2021 tarihinden itibaren "GMTAS.E" kodu ile Alt Pazar'da, pazarda uygulanmakta olan işlem esasları ve serbest marjla işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
İzahname ekinde yayımlanan iki ayrı fiyat tespit raporunda hesaplanan pay değerlerinin ortalaması 2,24 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976909
BIST
18:051.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,45
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
18:059,7909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0587
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
18:0511,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0060
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
18:05584,70
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 11,48
|Açılış
|: 584,70
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|93,00
|27.261.927
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.528.481
|% 9,97
|
|OYLUM
|8,05
|7.141.600
|% 9,97
|
|TURGG
|144,60
|14.864.328
|% 9,96
|
|DOAS
|37,76
|181.182.453
|% 9,96
|
|RALYH
|7,97
|77.518.798
|% -9,94
|
|DOKTA
|32,00
|9.704.159
|% -9,09
|
|SNPAM
|9,39
|355.382
|% -8,92
|
|KLMSN
|10,15
|34.124.913
|% -7,31
|
|SARKY
|16,98
|52.098.200
|% -6,96
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|THYAO
|18,13
|1.850.889.642
|% -0,17
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 3,01
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|YKBNK
|3,13
|847.149.681
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,11
|551.361.115
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7891
|9,7909
|% 0,60
|
|Euro
|11,2848
|11,2998
|% 0,05
|
|Sterlin
|13,1847
|13,2508
|% 0,24
|
|Frank
|10,6603
|10,7245
|% 0,22
|
|Riyal
|2,6048
|2,6179
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|25,71
|
|Altın Gr.
|585
|585
|11,48
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|7,89
|7,90
|0,29
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|-0,69
|