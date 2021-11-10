***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [GMTAS]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi10/11/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıGimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)144.180.000İşlem Göreceği PazarAlt PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih12/11/2021Halka Arz YöntemiAçıklamalarGimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 149.200.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 9. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Şirketin kaydileştirilen 144.180.000 TL nominal değerli payları 12/11/2021 tarihinden itibaren "GMTAS.E" kodu ile Alt Pazar'da, pazarda uygulanmakta olan işlem esasları ve serbest marjla işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.İzahname ekinde yayımlanan iki ayrı fiyat tespit raporunda hesaplanan pay değerlerinin ortalaması 2,24 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976909BIST