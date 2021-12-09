***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 10:31
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982279
BIST
13:032.045
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 40,45
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.047
En Düşük
2.010
13:0313,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0574
|Açılış
|: 13,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
13:0315,5863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0365
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
13:03787,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,76
|Açılış
|: 787,59
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler13:03
|NIBAS
|11,44
|43.449.925
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.390.053
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|4.919.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.721.810
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|9.376.015
|% 9,98
|
|UTPYA
|13,77
|3.637.111
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|1.214.008
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|424.094.946
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|937.764
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|4.348.403
|% -9,88
|
|SISE
|15,89
|2.634.533.794
|% 6,72
|
|KRDMD
|10,77
|2.090.382.262
|% 9,01
|
|GARAN
|12,02
|1.616.067.868
|% 0,33
|
|THYAO
|20,82
|1.365.051.636
|% 2,16
|
|ASELS
|24,74
|1.210.084.245
|% 3,51
|
|EKGYO
|2,55
|643.816.836
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,67
|814.228.918
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,77
|2.090.382.262
|% 9,01
|
|SISE
|15,89
|2.634.533.794
|% 6,72
|
|GARAN
|12,02
|1.616.067.868
|% 0,33
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7348
|13,7447
|% 0,42
|
|Euro
|15,5649
|15,5863
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,1079
|18,1988
|% 0,48
|
|Frank
|14,8609
|14,9505
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6546
|3,6729
|% 0,61
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-3,47
|
|Altın Gr.
|788
|788
|3,38
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.296
|20,00
|
|Tam
|5.193
|5.325
|16,35
|
|Yarım
|2.510
|2.576
|7,90
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|3,96
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|-0,40
|