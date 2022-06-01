***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.06.2022 15:11
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033856
BIST
15:172.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 29,67
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
15:1716,4537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0583
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4538
En Düşük
16,3733
15:1717,6663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0446
|Açılış
|: 17,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6678
En Düşük
17,5427
15:17969,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 969,71
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler15:17
|OZRDN
|12,91
|2.094.584
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.742.984
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|26.269.983
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,12
|307.582.261
|% 9,47
|
|PENTA
|491,30
|68.268.872
|% 8,82
|
|PSGYO
|12,96
|246.269.862
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,85
|29.086.989
|% -8,36
|
|AVTUR
|2,16
|2.116.706
|% -6,49
|
|MEPET
|3,29
|20.043.093
|% -6,27
|
|METRO
|1,12
|70.845.955
|% -5,88
|
|THYAO
|49,58
|2.891.842.824
|% -0,64
|
|SASA
|37,98
|1.518.984.145
|% 4,11
|
|KRDMD
|14,94
|1.235.185.166
|% 1,63
|
|SISE
|21,14
|1.155.873.852
|% 0,76
|
|SAHOL
|20,90
|1.045.011.725
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,84
|880.597.847
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,75
|893.944.222
|% 3,04
|
|KARSN
|7,32
|1.014.931.081
|% 4,72
|
|DOHOL
|4,06
|535.533.174
|% 1,25
|
|SKBNK
|1,29
|148.573.299
|% 0,78
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4459
|16,4537
|% 0,36
|
|Euro
|17,6453
|17,6663
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6286
|20,7320
|% 0,07
|
|Frank
|17,0297
|17,1323
|% 0,01
|
|Riyal
|4,3744
|4,3963
|% 0,29
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-4,09
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|6.448
|6.545
|-30,00
|
|Tam
|6.413
|6.573
|-30,03
|
|Yarım
|3.100
|3.179
|-14,52
|
|Çeyrek
|1.555
|1.590
|-7,26
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,18
|