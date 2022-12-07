***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 17:25
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085476
BIST
17:114.858
En Yüksek
|Değişim
|: -2,83%
|| -141,70
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.849
17:1118,6427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:1119,6327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1204
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:111.065,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.065,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,47
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:08
|YESIL
|4,40
|61.400.625
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|556.088.583
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|609.796.936
|% 9,97
|
|KRONT
|98,75
|34.438.785
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.575.741
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,08
|33.401.437
|% -9,91
|
|EUREN
|15,13
|854.105.017
|% -9,64
|
|ENKAI
|23,96
|2.222.605.557
|% -9,58
|
|KRDMD
|17,22
|12.885.623.482
|% -2,71
|
|THYAO
|134,90
|8.005.252.718
|% -0,52
|
|ASELS
|49,70
|5.595.366.106
|% 1,35
|
|PETKM
|17,69
|4.810.218.366
|% -1,72
|
|EREGL
|41,12
|3.922.532.541
|% -3,43
|
|KRDMD
|17,22
|12.885.623.482
|% -2,71
|
|EKGYO
|7,03
|2.399.628.284
|% -2,90
|
|ADESE
|1,94
|508.198.908
|% 6,01
|
|PETKM
|17,69
|4.810.218.366
|% -1,72
|
|ISCTR
|10,02
|2.262.999.187
|% -1,86
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6350
|18,6438
|% 0,05
|
|Euro
|19,6215
|19,6293
|% 0,60
|
|Sterlin
|22,7017
|22,8155
|% 0,69
|
|Frank
|19,8144
|19,9338
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,03
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,31
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|4,04
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.179
|7.229
|29,00
|
|Yarım
|3.477
|3.534
|14,00
|
|Çeyrek
|1.744
|1.767
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,14
|
|B. Petrol
|79,62
|79,62
|0,27
|
Seans Raporu
17:08
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17:23YEOTK
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 70.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 025, 832 adet işlem
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17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -134, 62 kaybederek (% -2.51 ) 5, 232
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17:22XU100
Endeks 4, 867 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 89, 399.00 milyon TL de
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17:22TURGG
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 316.50 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 905 adet işlem
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17:21SASA
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 106.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 200, 752 adet işlem