***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 12:19
***GMTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GMTAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103146
BIST
13:355.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 43,37
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
13:3518,7967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
13:3520,3603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0727
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
13:351.152,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.152,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler13:35
|VKING
|38,50
|1.495.225
|% 10,00
|
|IDGYO
|3,64
|8.207.942
|% 9,97
|
|ATSYH
|110,70
|1.979.971
|% 9,50
|
|YESIL
|5,51
|129.971.341
|% 8,25
|
|ETYAT
|5,30
|3.880.894
|% 7,72
|
|ARMDA
|313,40
|13.719.069
|% -5,80
|
|SNPAM
|16,14
|164.223
|% -5,61
|
|KERVN
|0,99
|689.342
|% -4,81
|
|EUHOL
|2,39
|147.502.235
|% -4,40
|
|KZBGY
|28,00
|257.659.560
|% -3,91
|
|THYAO
|153,60
|8.859.392.963
|% 3,02
|
|EREGL
|40,80
|3.539.399.194
|% 0,54
|
|ASELS
|62,30
|2.984.141.228
|% -1,19
|
|KRDMD
|19,49
|2.676.725.080
|% 0,36
|
|TUPRS
|584,90
|2.358.664.443
|% -0,19
|
|EKGYO
|8,55
|1.553.036.045
|% 1,54
|
|YKBNK
|9,79
|1.571.509.798
|% 1,35
|
|KRDMD
|19,49
|2.676.725.080
|% 0,36
|
|AKBNK
|17,71
|2.027.669.399
|% 2,02
|
|ISCTR
|11,84
|1.335.677.086
|% 4,04
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7902
|18,7967
|% -0,01
|
|Euro
|20,3464
|20,3603
|% 0,36
|
|Sterlin
|23,1070
|23,2229
|% -0,07
|
|Frank
|20,4221
|20,5451
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9905
|5,0156
|% 0,05
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|3,89
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|2,33
|
|Cumhuriyet
|7.793
|7.911
|-46,00
|
|Tam
|7.830
|7.884
|5,00
|
|Yarım
|3.815
|3.858
|2,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.929
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,16
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,29
|84,29
|-0,69
|