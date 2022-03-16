***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.03.2022 17:05
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.03.2022 tarih ve 2022/03 sayılı kararı ile,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010886
BIST
17:162.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 11,31
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
17:1614,6357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0635
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
17:1616,1501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0611
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
17:16903,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,23
|Açılış
|: 903,84
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler17:16
|PKENT
|436,90
|3.843.846
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.081.816
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|12.088.071
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.598.705
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,69
|36.869.253
|% 9,67
|
|ORCAY
|23,10
|30.516.941
|% -9,98
|
|PENTA
|310,80
|52.745.722
|% -7,17
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|FENER
|26,82
|68.472.546
|% -3,94
|
|THYAO
|27,74
|3.567.536.369
|% 0,29
|
|KRDMD
|14,49
|1.694.170.669
|% 0,42
|
|EREGL
|34,32
|1.244.442.466
|% 0,29
|
|FROTO
|282,00
|1.098.045.929
|% 3,22
|
|KOZAL
|137,00
|905.584.775
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,23
|709.117.796
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,80
|731.374.668
|% -0,52
|
|ODAS
|1,58
|217.174.367
|% 1,28
|
|THYAO
|27,74
|3.567.536.369
|% 0,29
|
|KRDMD
|14,49
|1.694.170.669
|% 0,42
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6278
|14,6357
|% -0,43
|
|Euro
|16,1326
|16,1501
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,1789
|19,2751
|% 0,38
|
|Frank
|15,5646
|15,6584
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9072
|3,9268
|% 0,05
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-9,38
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.000
|6.091
|30,00
|
|Tam
|5.978
|6.129
|29,18
|
|Yarım
|2.889
|2.965
|14,12
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,61
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866