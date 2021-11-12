***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarGimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin güncel Esas Sözleşmesi ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 29/07/2021 02/08/2021 103787 29/07/2021 02/08/2021 103788 29/07/2021 02/08/2021 1037810 29/07/2021 02/08/2021 1037813 29/07/2021 02/08/2021 1037818 29/07/2021 02/08/2021 1037820 29/07/2021 02/08/2021 1037823 29/07/2021 02/08/2021 1037824 29/07/2021 02/08/2021 10378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977421BIST