***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
12.11.2021 16:43
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin güncel Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 29/07/2021 02/08/2021 10378
7 29/07/2021 02/08/2021 10378
8 29/07/2021 02/08/2021 10378
10 29/07/2021 02/08/2021 10378
13 29/07/2021 02/08/2021 10378
18 29/07/2021 02/08/2021 10378
20 29/07/2021 02/08/2021 10378
23 29/07/2021 02/08/2021 10378
24 29/07/2021 02/08/2021 10378
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977421
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:059,9613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0580
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
18:0511,4183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0679
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
18:05595,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,39
|Açılış
|: 595,65
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.503.500
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|227.833.705
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|46.070.213
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.265.148
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.968.749
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|45.663.956
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|262.164.730
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.682.644
|% -9,63
|
|PENTA
|193,80
|15.210.498
|% -7,63
|
|ULUFA
|2,39
|100.955.731
|% -7,36
|
|PETKM
|7,65
|3.182.100.943
|% 0,00
|
|GARAN
|10,55
|1.918.332.683
|% -0,47
|
|THYAO
|17,79
|1.433.319.841
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,50
|804.732.544
|% 1,08
|
|SISE
|9,57
|718.429.223
|% 1,06
|
|PETKM
|7,65
|3.182.100.943
|% 0,00
|
|ADESE
|1,22
|433.682.644
|% -9,63
|
|ODAS
|1,54
|516.498.360
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,15
|277.203.439
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,08
|633.725.706
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9543
|9,9613
|% 0,59
|
|Euro
|11,4059
|11,4183
|% 0,60
|
|Sterlin
|13,3018
|13,3685
|% 0,79
|
|Frank
|10,7524
|10,8172
|% 0,46
|
|Riyal
|2,6496
|2,6629
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-2,30
|
|Altın Gr.
|596
|596
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,30
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|0,04
|
|B. Petrol
|82,32
|82,32
|-0,55
|