***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
20.05.2022 07:46
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 127.571.412 66.285.654
Satışların Maliyeti
18 -105.572.605 -53.354.170
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.998.807 12.931.484
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
21.998.807 12.931.484
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.779.764 -1.291.337
Pazarlama Giderleri
19 -9.885.725 -5.513.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 129.872 166.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -36.006 -134.202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.427.184 6.158.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 25.210.357 745.016
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.637.541 6.903.690
Finansman Gelirleri
23 1.345.188 1.325.297
Finansman Giderleri
24 -1.281.867 -556.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.700.862 7.672.520
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16 -8.770.819 -3.407.815
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.926.597 -1.571.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.844.222 -1.835.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.930.043 4.264.705
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.930.043 4.264.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.930.043 4.264.705
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.438.814 5.977.666
Dönem Karı (Zararı)
26.930.043 4.264.705
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.930.043 4.264.705
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.613.734 3.859.214
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 1.323.857 918.164
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4 32.355 55.087
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 -67.267
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 32.355 122.354
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
533.298 1.321.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 533.298 1.321.893
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.424.843 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-24.424.843 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 4.921.599 1.564.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.755.123 -2.146.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.204.521 -393.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.204.521 -393.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-664.684 -107
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -664.684 -107
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -29.706.937 -11.980.580
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 866.823 1.925.729
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.113.073 6.890.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26 78.733 -6.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 12.034.340 6.896.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 573.251 910.137
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
465.236 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -58.800 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-8 524.036 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 239.351 -92.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.563.285 594.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-330.230 122.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.893.515 471.914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.438.814 5.977.666
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-791.947 -649.325
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -791.947 -649.325
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-791.947 -649.325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.835.046 793.499
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-209.555 -47.303
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-209.555 -47.303
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.044.601 840.802
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5.044.601 840.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
604.285 6.121.840
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
604.285 6.121.840
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.005.986 37.518.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.610.271 43.640.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 36.610.271 36.005.986
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
4 1.803.085 598.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.803.085 598.564
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.387.223 1.722.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.387.223 1.722.539
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 114.903.480 85.228.898
Peşin Ödenmiş Giderler
2.688.442 3.416.771
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.688.442 3.416.771
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 138.494
Diğer Dönen Varlıklar
330.805 885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 330.805 885
ARA TOPLAM
158.723.306 127.112.137
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
158.723.306 127.112.137
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 68.539.104 44.114.261
Maddi Duran Varlıklar
9 271.063.790 178.303.201
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 271.063.790 178.303.201
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 144.579 159.542
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 144.579 159.542
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
339.747.473 222.577.004
TOPLAM VARLIKLAR
498.470.779 349.689.141
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.262.014 8.217.413
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.262.014 8.217.413
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.262.014 8.217.413
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
896.990 874.721
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 896.990 874.721
Banka Kredileri
5 896.990 874.721
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
4 22.977.023 10.863.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 103.946 25.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 22.873.077 10.838.737
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.987.773 1.404.080
Diğer Borçlar
6 684.036 218.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 160.000 218.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 524.036 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 439.525 200.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 439.525 200.484
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 3.922.889 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
374.640 253.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 333.792 213.075
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 40.848 40.848
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.116.366 313.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.116.366 313.643
ARA TOPLAM
45.661.256 22.347.014
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.661.256 22.347.014
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
318.879 550.703
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 318.879 550.703
Banka Kredileri
5 318.879 550.703
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.791.982 2.379.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.791.982 2.379.401
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 14.763.692
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.523.069 17.693.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.184.325 40.040.810
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 419.286.454 309.648.331
Ödenmiş Sermaye
17 149.200.000 149.200.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 146.183.069 63.474.989
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 146.183.069 63.474.989
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 147.098.280 64.547.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -915.211 -1.072.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.594.734 1.594.734
Yasal Yedekler
17 1.594.734 1.594.734
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 95.378.608 50.830.193
Net Dönem Karı veya Zararı
26.930.043 44.548.415
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
419.286.454 309.648.331
TOPLAM KAYNAKLAR
498.470.779 349.689.141
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.200.000 38.517.221 -132.700 307.422 37.572.698 26.480.808 251.945.449 0 251.945.449
Transferler
0 0 0 0 26.480.808 -26.480.808 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -815.436 0 0 4.264.705 3.449.269 0 3.449.269
Dönem Karı (Zararı)
4.264.705 4.264.705 4.264.705
Dönem Sonu Bakiyeler
38.517.221 -948.136 307.422 64.053.506 4.264.705 255.394.718 0 255.394.718
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.200.000 64.547.661 -1.072.672 1.594.734 50.830.193 44.548.415 309.648.331 0 309.648.331
Transferler
0 0 0 1.287.312 43.261.103 -44.548.415 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 82.550.619 157.461 0 0 26.930.043 109.638.123 109.638.123
Dönem Karı (Zararı)
26.930.043 26.930.043 26.930.043
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
82.550.619 157.461 82.708.080 82.708.080
Dönem Sonu Bakiyeler
149.200.000 147.098.280 -915.211 2.882.046 94.091.296 26.930.043 419.286.454 419.286.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.930.043 4.264.705
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 82.708.080 -815.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
234.838 -1.087.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
93.277.536 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
93.277.536 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.804.294 271.812
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-10.726.917 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-77.377 271.812
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.708.080 -815.436
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.638.123 3.449.269
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
109.638.123 3.449.269
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031346
BIST