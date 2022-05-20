***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 127.571.412 66.285.654Satışların Maliyeti18 -105.572.605 -53.354.170TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.998.807 12.931.484Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)21.998.807 12.931.484Genel Yönetim Giderleri19 -1.779.764 -1.291.337Pazarlama Giderleri19 -9.885.725 -5.513.930Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 129.872 166.659Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -36.006 -134.202ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.427.184 6.158.674Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 25.210.357 745.016FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.637.541 6.903.690Finansman Gelirleri23 1.345.188 1.325.297Finansman Giderleri24 -1.281.867 -556.467SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.700.862 7.672.520Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri16 -8.770.819 -3.407.815Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.926.597 -1.571.933Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.844.222 -1.835.882SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.930.043 4.264.705DÖNEM KARI (ZARARI)26.930.043 4.264.705Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.930.043 4.264.705Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.438.814 5.977.666Dönem Karı (Zararı)26.930.043 4.264.705Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)26.930.043 4.264.705Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-17.613.734 3.859.214Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 1.323.857 918.164Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4 32.355 55.087Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 0 -67.267Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 32.355 122.354Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler533.298 1.321.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 533.298 1.321.893Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.424.843 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-24.424.843 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 4.921.599 1.564.070İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.755.123 -2.146.253Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.204.521 -393.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -1.204.521 -393.965Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-664.684 -107İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -664.684 -107Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -29.706.937 -11.980.580Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 866.823 1.925.729Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.113.073 6.890.117İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)26 78.733 -6.613İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 12.034.340 6.896.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 573.251 910.137Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler465.236 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26 -58.800 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-8 524.036 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 239.351 -92.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.563.285 594.895Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-330.230 122.981Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.893.515 471.914Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.438.814 5.977.666YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-791.947 -649.325Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -791.947 -649.325Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-791.947 -649.325FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.835.046 793.499Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-209.555 -47.303Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-209.555 -47.303Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.044.601 840.802Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları5.044.601 840.802YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)604.285 6.121.840Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)604.285 6.121.840DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 36.005.986 37.518.417DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 36.610.271 43.640.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 36.610.271 36.005.986Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar4 1.803.085 598.564İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.803.085 598.564Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar2.387.223 1.722.539İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.387.223 1.722.539Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 114.903.480 85.228.898Peşin Ödenmiş Giderler2.688.442 3.416.771İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.688.442 3.416.771Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 138.494Diğer Dönen Varlıklar330.805 885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 330.805 885ARA TOPLAM158.723.306 127.112.137TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR158.723.306 127.112.137DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 68.539.104 44.114.261Maddi Duran Varlıklar9 271.063.790 178.303.201Diğer Maddi Duran Varlıklar9 271.063.790 178.303.201Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 144.579 159.542Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 144.579 159.542Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR339.747.473 222.577.004TOPLAM VARLIKLAR498.470.779 349.689.141KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 13.262.014 8.217.413İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 13.262.014 8.217.413Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 13.262.014 8.217.413Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları896.990 874.721İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 896.990 874.721Banka Kredileri5 896.990 874.721Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar4 22.977.023 10.863.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 103.946 25.213İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 22.873.077 10.838.737Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.987.773 1.404.080Diğer Borçlar6 684.036 218.800İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 160.000 218.800İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 524.036 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 439.525 200.484İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 439.525 200.484Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 3.922.889 0Kısa Vadeli Karşılıklar374.640 253.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 333.792 213.075Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 40.848 40.848Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.116.366 313.643İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.116.366 313.643ARA TOPLAM45.661.256 22.347.014TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.661.256 22.347.014UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar318.879 550.703İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 318.879 550.703Banka Kredileri5 318.879 550.703Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.791.982 2.379.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.791.982 2.379.401Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 14.763.692Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.523.069 17.693.796TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER79.184.325 40.040.810ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 419.286.454 309.648.331Ödenmiş Sermaye17 149.200.000 149.200.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 146.183.069 63.474.989Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 146.183.069 63.474.989Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 147.098.280 64.547.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -915.211 -1.072.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.594.734 1.594.734Yasal Yedekler17 1.594.734 1.594.734Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 95.378.608 50.830.193Net Dönem Karı veya Zararı26.930.043 44.548.415TOPLAM ÖZKAYNAKLAR419.286.454 309.648.331TOPLAM KAYNAKLAR498.470.779 349.689.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.200.000 38.517.221 -132.700 307.422 37.572.698 26.480.808 251.945.449 0 251.945.449Transferler0 0 0 0 26.480.808 -26.480.808 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -815.436 0 0 4.264.705 3.449.269 0 3.449.269Dönem Karı (Zararı)4.264.705 4.264.705 4.264.705Dönem Sonu Bakiyeler38.517.221 -948.136 307.422 64.053.506 4.264.705 255.394.718 0 255.394.718Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.200.000 64.547.661 -1.072.672 1.594.734 50.830.193 44.548.415 309.648.331 0 309.648.331Transferler0 0 0 1.287.312 43.261.103 -44.548.415 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 82.550.619 157.461 0 0 26.930.043 109.638.123 109.638.123Dönem Karı (Zararı)26.930.043 26.930.043 26.930.043Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)82.550.619 157.461 82.708.080 82.708.080Dönem Sonu Bakiyeler149.200.000 147.098.280 -915.211 2.882.046 94.091.296 26.930.043 419.286.454 419.286.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)26.930.043 4.264.705DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17 82.708.080 -815.436Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)234.838 -1.087.248Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar93.277.536 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)93.277.536 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.804.294 271.812Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-10.726.917 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-77.377 271.812Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.708.080 -815.436TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)109.638.123 3.449.269Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları109.638.123 3.449.269http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031346BIST