***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 286.355.306 135.801.045 158.783.894 69.515.391Satışların Maliyeti18 -229.890.624 -113.511.917 -124.318.019 -60.157.747TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.464.682 22.289.128 34.465.875 9.357.644Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)56.464.682 22.289.128 34.465.875 9.357.644Genel Yönetim Giderleri19 -3.927.713 -2.832.954 -2.147.949 -1.541.617Pazarlama Giderleri19 -20.475.969 -10.640.613 -10.590.244 -5.126.683Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 312.082Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -41.559 -260.976 -5.553 -126.774ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.712.012 9.033.326 22.284.828 2.874.652Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 26.168.657 1.446.628 958.300 701.612FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)58.880.669 10.479.954 23.243.128 3.576.264Finansman Gelirleri23 1.298.240 2.355.266 -46.948 1.029.969Finansman Giderleri24 -2.133.380 -512.220 -851.513 44.247SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.045.529 12.323.000 22.344.667 4.650.480Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri16 -13.945.598 -4.584.094 -5.174.779 -1.176.279Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.247.865 -3.144.893 -5.321.268 -1.572.960Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.697.733 -1.439.201 146.489 396.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.099.931 7.738.906 17.169.888 3.474.201DÖNEM KARI (ZARARI)44.099.931 7.738.906 17.169.888 3.474.201Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.099.931 7.738.906 17.169.888 3.474.201Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.249.530 14.545.703Dönem Karı (Zararı)44.099.931 7.738.906Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)44.099.931 7.738.906Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.970.886 4.431.051Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 2.843.706 1.863.482Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4 32.356 44.427Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 0 -89.177Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 32.356 133.604Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler632.297 1.186.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 632.297 1.266.992Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 0 -80.505Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.424.843 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-24.424.843 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 13.945.598 1.336.655Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.895.423 4.021.122Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.912.543 -252.984İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)26 -10.537 -76.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -4.902.006 -176.109Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler915.345 -422.386İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 915.345 -422.386Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -51.975.126 -11.206.372Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 923.280 1.211.280Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.534.680 10.007.199İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)26 174.410 258.030İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 20.360.270 9.749.169Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 599.465 986.691Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler998.262 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)311.006 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili D1.143.294 3.018.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.188.792 846.398Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.233.622 16.191.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-51.823 -27.421Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.932.269 -1.617.955YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.012.361 -880.777Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -1.012.361 -880.777Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.012.361 -880.777Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.218.693 -2.142.647Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-216.224 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-216.224 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-424.691 -2.142.647Kredilerden Nakit Girişleri-424.691 -2.142.647Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler-16.577.778 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.981.524 11.522.279Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.981.524 11.522.279DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 36.005.986 37.518.417DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 22.024.462 49.040.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 22.024.462 36.005.986Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar4 5.511.107 598.564İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10.537 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 5.500.570 598.564Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar807.194 1.722.539İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 807.194 1.722.539Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 137.171.669 85.228.898Peşin Ödenmiş Giderler2.631.985 3.416.771İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.631.985 3.416.771Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 138.494Diğer Dönen Varlıklar1.143.294 885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 1.143.294 885ARA TOPLAM169.289.711 127.112.137TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR169.289.711 127.112.137DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 68.539.104 44.114.261Maddi Duran Varlıklar9 269.737.952 178.303.201Diğer Maddi Duran Varlıklar9 269.737.952 178.303.201Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 170.981 159.542Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 170.981 159.542Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR338.448.037 222.577.004TOPLAM VARLIKLAR507.737.748 349.689.141KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 12.669.984 8.217.413İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 12.669.984 8.217.413Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 12.669.984 8.217.413Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları919.941 874.721İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 919.941 874.721Banka Kredileri5 919.941 874.721Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar4 31.398.630 10.863.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 199.623 25.213İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 31.199.007 10.838.737Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.012.316 1.404.080Diğer Borçlar6 1.217.062 218.800İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 529.806 218.800İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 687.256 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 175.315 200.484İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 175.315 200.484Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 5.315.596 0Kısa Vadeli Karşılıklar430.732 253.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 389.884 213.075Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 40.848 40.848Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 680.238 313.643İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 680.238 313.643ARA TOPLAM54.819.814 22.347.014TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.819.814 22.347.014UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar80.792 550.703İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 80.792 550.703Banka Kredileri5 80.792 550.703Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.702.127 2.379.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.702.127 2.379.401Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 30.289.955 14.763.692Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.072.874 17.693.796TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER87.892.688 40.040.810ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 419.845.060 309.648.331Ödenmiş Sermaye17 149.200.000 149.200.000Geri Alınmış Paylar (-)-216.224 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 146.365.789 63.474.989Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 146.365.789 63.474.989Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 147.098.280 64.547.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -732.491 -1.072.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.337.980 1.594.734Yasal Yedekler17 5.337.980 1.594.734Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 75.057.584 50.830.193Net Dönem Karı veya Zararı44.099.931 44.548.415Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR419.845.060 309.648.331TOPLAM KAYNAKLAR507.737.748 349.689.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.200.000 38.517.221 -132.700 307.422 37.572.698 26.480.808 251.945.449 251.945.449Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 26.480.808 -26.480.808 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -108.195 -632.221 0 0 7.738.906 6.998.490 6.998.490Dönem Karı (Zararı)7.738.906 7.738.906 7.738.906Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler149.200.000 38.409.026 -764.921 307.422 64.053.506 7.738.906 258.943.939 258.943.939Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.200.000 64.547.661 -1.072.672 1.594.734 50.830.193 44.548.415 309.648.331 309.648.331Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler