***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 08:20
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 286.355.306 135.801.045 158.783.894 69.515.391
Satışların Maliyeti
18 -229.890.624 -113.511.917 -124.318.019 -60.157.747
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.464.682 22.289.128 34.465.875 9.357.644
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
56.464.682 22.289.128 34.465.875 9.357.644
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.927.713 -2.832.954 -2.147.949 -1.541.617
Pazarlama Giderleri
19 -20.475.969 -10.640.613 -10.590.244 -5.126.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 312.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -41.559 -260.976 -5.553 -126.774
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.712.012 9.033.326 22.284.828 2.874.652
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 26.168.657 1.446.628 958.300 701.612
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.880.669 10.479.954 23.243.128 3.576.264
Finansman Gelirleri
23 1.298.240 2.355.266 -46.948 1.029.969
Finansman Giderleri
24 -2.133.380 -512.220 -851.513 44.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.045.529 12.323.000 22.344.667 4.650.480
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16 -13.945.598 -4.584.094 -5.174.779 -1.176.279
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.247.865 -3.144.893 -5.321.268 -1.572.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.697.733 -1.439.201 146.489 396.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.099.931 7.738.906 17.169.888 3.474.201
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.099.931 7.738.906 17.169.888 3.474.201
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.099.931 7.738.906 17.169.888 3.474.201
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.249.530 14.545.703
Dönem Karı (Zararı)
44.099.931 7.738.906
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.099.931 7.738.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.970.886 4.431.051
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 2.843.706 1.863.482
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4 32.356 44.427
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 -89.177
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 32.356 133.604
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
632.297 1.186.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 632.297 1.266.992
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -80.505
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.424.843 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-24.424.843 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 13.945.598 1.336.655
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.895.423 4.021.122
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.912.543 -252.984
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -10.537 -76.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -4.902.006 -176.109
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
915.345 -422.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 915.345 -422.386
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -51.975.126 -11.206.372
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 923.280 1.211.280
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.534.680 10.007.199
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26 174.410 258.030
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 20.360.270 9.749.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 599.465 986.691
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
998.262 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
311.006 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili D1.143.294 3.018.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.188.792 846.398
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.233.622 16.191.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-51.823 -27.421
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.932.269 -1.617.955
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.012.361 -880.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -1.012.361 -880.777
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.012.361 -880.777
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.218.693 -2.142.647
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-216.224 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-216.224 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-424.691 -2.142.647
Kredilerden Nakit Girişleri
-424.691 -2.142.647
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-16.577.778 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.981.524 11.522.279
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.981.524 11.522.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.005.986 37.518.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 22.024.462 49.040.696
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.024.462 36.005.986
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
4 5.511.107 598.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.537 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.500.570 598.564
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
807.194 1.722.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 807.194 1.722.539
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 137.171.669 85.228.898
Peşin Ödenmiş Giderler
2.631.985 3.416.771
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.631.985 3.416.771
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 138.494
Diğer Dönen Varlıklar
1.143.294 885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.143.294 885
ARA TOPLAM
169.289.711 127.112.137
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
169.289.711 127.112.137
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 68.539.104 44.114.261
Maddi Duran Varlıklar
9 269.737.952 178.303.201
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 269.737.952 178.303.201
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 170.981 159.542
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 170.981 159.542
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
338.448.037 222.577.004
TOPLAM VARLIKLAR
507.737.748 349.689.141
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 12.669.984 8.217.413
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 12.669.984 8.217.413
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 12.669.984 8.217.413
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
919.941 874.721
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 919.941 874.721
Banka Kredileri
5 919.941 874.721
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
4 31.398.630 10.863.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 199.623 25.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 31.199.007 10.838.737
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.012.316 1.404.080
Diğer Borçlar
6 1.217.062 218.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 529.806 218.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 687.256 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 175.315 200.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 175.315 200.484
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 5.315.596 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
430.732 253.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 389.884 213.075
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 40.848 40.848
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 680.238 313.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 680.238 313.643
ARA TOPLAM
54.819.814 22.347.014
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.819.814 22.347.014
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.792 550.703
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 80.792 550.703
Banka Kredileri
5 80.792 550.703
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.702.127 2.379.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.702.127 2.379.401
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 30.289.955 14.763.692
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.072.874 17.693.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
87.892.688 40.040.810
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 419.845.060 309.648.331
Ödenmiş Sermaye
17 149.200.000 149.200.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-216.224 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 146.365.789 63.474.989
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 146.365.789 63.474.989
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 147.098.280 64.547.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -732.491 -1.072.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.337.980 1.594.734
Yasal Yedekler
17 5.337.980 1.594.734
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 75.057.584 50.830.193
Net Dönem Karı veya Zararı
44.099.931 44.548.415
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
419.845.060 309.648.331
TOPLAM KAYNAKLAR
507.737.748 349.689.141
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.200.000 38.517.221 -132.700 307.422 37.572.698 26.480.808 251.945.449 251.945.449
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 26.480.808 -26.480.808 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -108.195 -632.221 0 0 7.738.906 6.998.490 6.998.490
Dönem Karı (Zararı)
7.738.906 7.738.906 7.738.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
149.200.000 38.409.026 -764.921 307.422 64.053.506 7.738.906 258.943.939 258.943.939
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.200.000 64.547.661 -1.072.672 1.594.734 50.830.193 44.548.415 309.648.331 309.648.331
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0