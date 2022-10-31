***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 476.771.788 215.207.614 190.416.482 79.406.569Satışların Maliyeti18 -377.495.546 -181.202.987 -147.604.922 -67.691.070TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)99.276.242 34.004.627 42.811.560 11.715.499Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)99.276.242 34.004.627 42.811.560 11.715.499Genel Yönetim Giderleri19 -6.631.943 -4.328.180 -2.704.230 -1.495.226Pazarlama Giderleri19 -35.479.565 -16.692.236 -15.003.596 -6.051.623Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 3.423.817 548.144 2.731.246 69.403Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -196.803 -259.259 -155.244 1.717ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.391.748 13.273.096 27.679.736 4.239.770Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 27.248.241 9.640.618 1.079.584 8.193.990FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)87.639.989 22.913.714 28.759.320 12.433.760Finansman Gelirleri23 1.327.512 3.140.943 29.272 785.677Finansman Giderleri24 -3.556.710 -589.772 -1.423.330 -77.552SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)85.410.791 25.464.885 27.365.262 13.141.885Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri16 -20.338.782 -8.125.332 -6.393.184 -3.541.238Dönem Vergi (Gideri) Geliri-16.160.454 -4.598.512 -6.912.589 -1.453.619Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.178.328 -3.526.820 519.405 -2.087.619SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.072.009 17.339.553 20.972.078 9.600.647DÖNEM KARI (ZARARI)65.072.009 17.339.553 20.972.078 9.600.647Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları65.072.009 17.339.553 20.972.078 9.600.647Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.203.466 14.400.129Dönem Karı (Zararı)65.072.009 17.339.553Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)65.072.009 17.339.553Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.048.167 180.834Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 4.522.547 2.723.518Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4 32.355 66.657Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 32.355 66.657Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.579.326 1.435.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.579.326 1.515.716Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 0 -80.505Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.424.843 -7.350.277Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-24.424.843 -7.350.277Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 20.338.782 3.305.725Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-56.916.710 -3.120.258Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-877.445 540.467İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)26 -14.469 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -862.976 540.467Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.297.567 -249.930İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -5.297.567 -249.930Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -70.801.489 -14.069.346Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 1.264.672 -642.922Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.219.437 7.762.020İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)26 93.595 -6.312İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 19.125.842 7.768.332Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.250.039 1.047.598Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler707.806 363.200İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)107.717 363.200İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)600.089 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -69.630 -25.801İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.312.533 2.154.456Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-837.079 2.514.692Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.475.454 -360.236Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.203.466 14.400.129YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.516.259 -711.571Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 96.978Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 96.978Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -1.516.259 -808.549Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.516.259 -808.549Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.649.427 -12.212.551Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.172.863 303.726Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri1.172.863 303.726Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-244.512 -580.276Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-244.512 -580.276Ödenen Temettüler-16.577.778 -11.936.001YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.962.220 1.476.007NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.962.220 1.476.007DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 36.005.986 37.518.417DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 29.043.766 38.994.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 29.043.766 36.005.986Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar4 1.476.009 598.564İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14.469 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.461.540 598.564Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7.020.106 1.722.539İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.020.106 1.722.539Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 156.030.387 85.228.898Peşin Ödenmiş Giderler2.152.099 3.416.771İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.152.099 3.416.771Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 138.494Diğer Dönen Varlıklar837.964 885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 837.964 885ARA TOPLAM196.560.331 127.112.137TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR196.560.331 127.112.137DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 68.539.104 44.114.261Maddi Duran Varlıklar9 267.138.767 178.303.201Diğer Maddi Duran Varlıklar9 267.138.767 178.303.201Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 163.948 159.542Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 163.948 159.542Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR335.841.819 222.577.004TOPLAM VARLIKLAR532.402.150 349.689.141KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 11.497.121 8.217.413İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 11.497.121 8.217.413Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 11.497.121 8.217.413Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları780.945 874.721İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 780.945 874.721Banka Kredileri5 780.945 874.721Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar4 30.083.387 10.863.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 118.808 25.213İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 29.964.579 10.838.737Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.654.119 1.404.080Diğer Borçlar6 926.606 218.800İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 326.517 218.800İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 600.089 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 130.854 200.484İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 130.854 200.484Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 6.914.392 0Kısa Vadeli Karşılıklar430.732 253.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 389.884 213.075Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 40.848 40.848Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 5.034.310 313.643İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 5.034.310 313.643ARA TOPLAM58.452.466 22.347.014TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.452.466 22.347.014UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 550.703İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 0 550.703Banka Kredileri5 0 550.703Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar3.958.727 2.379.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 3.958.727 2.379.401Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 29.633.301 14.763.692Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.592.028 17.693.796TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER92.044.494 40.040.810ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 440.357.656 309.648.331Ödenmiş Sermaye17 149.200.000 149.200.000Geri Alınmış Paylar (-)-216.224 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 145.906.307 63.474.989Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 145.906.307 63.474.989Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 147.098.280 64.547.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.191.973 -1.072.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.337.980 1.594.734Yasal Yedekler17 5.337.980 1.594.734Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 75.057.584 50.830.193Net Dönem Karı veya Zararı65.072.009 44.548.415Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR440.357.656 309.648.331TOPLAM KAYNAKLAR532.402.150 349.689.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.200.000 38.517.221 -132.700 307.422 37.572.698 26.480.808 251.945.449 251.945.449Transferler11.936.001 1.287.312 13.257.495 -26.480.808Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.030.440 -740.188 17.339.553 42.629.805 42.629.805Dönem Karı (Zararı)17.339.553 17.339.553 17.339.553Kar Payları-11.936.001 -11.936.001 -11.936.001Dönem Sonu Bakiyeler149.200.000 64.547.661 -872.888 1.594.734 50.830.193 17.339.553 282.639.253 282.639.253Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.200.000 64.547.661 -1.072.672 1.594.734 50.830.193 309.648.331 309.648.331Transferler3.527.022 41.021.393 -44.548.415Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)82.550.619 -119.301 65.072.009 147.503.327 147.503.327Dönem Karı (Zararı)65.072.009 65.072.009 65.072.009Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)82.431.318 82.431.318Kar Payları-16.577.778 -16.577.778 -16.577.778Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-216.224 216.224 -216.224 -216.224 -216.224Dönem Sonu Bakiyeler149.200.000 -216.224 147.098.280 -1.191.973 5.337.980 75.057.584 65.072.009 440.357.656 440.357.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)65.072.009 17.339.553 20.972.078 9.600.647DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17 82.431.318 25.290.252 82.091.137 26.030.668Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 93.277.536 29.657.434 93.277.536 29.657.434Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -154.937 -961.283 -596.731 -118.321Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.691.281 -3.405.899 -10.589.668 -3.508.445Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi17 -10.726.917 -3.626.994 -10.726.917 -3.518.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 35.636 221.095 137.249 10.354Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.431.318 25.290.252 82.091.137 26.030.668TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)147.503.327 42.629.805 103.063.215 35.631.315Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları147.503.327 42.629.805 103.063.215 35.631.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075405BIST