***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:13
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 476.771.788 215.207.614 190.416.482 79.406.569
Satışların Maliyeti
18 -377.495.546 -181.202.987 -147.604.922 -67.691.070
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.276.242 34.004.627 42.811.560 11.715.499
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
99.276.242 34.004.627 42.811.560 11.715.499
Genel Yönetim Giderleri
19 -6.631.943 -4.328.180 -2.704.230 -1.495.226
Pazarlama Giderleri
19 -35.479.565 -16.692.236 -15.003.596 -6.051.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.423.817 548.144 2.731.246 69.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -196.803 -259.259 -155.244 1.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.391.748 13.273.096 27.679.736 4.239.770
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 27.248.241 9.640.618 1.079.584 8.193.990
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.639.989 22.913.714 28.759.320 12.433.760
Finansman Gelirleri
23 1.327.512 3.140.943 29.272 785.677
Finansman Giderleri
24 -3.556.710 -589.772 -1.423.330 -77.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
85.410.791 25.464.885 27.365.262 13.141.885
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16 -20.338.782 -8.125.332 -6.393.184 -3.541.238
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-16.160.454 -4.598.512 -6.912.589 -1.453.619
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.178.328 -3.526.820 519.405 -2.087.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.072.009 17.339.553 20.972.078 9.600.647
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.072.009 17.339.553 20.972.078 9.600.647
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
65.072.009 17.339.553 20.972.078 9.600.647
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.203.466 14.400.129
Dönem Karı (Zararı)
65.072.009 17.339.553
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
65.072.009 17.339.553
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.048.167 180.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 4.522.547 2.723.518
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4 32.355 66.657
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 32.355 66.657
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.579.326 1.435.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.579.326 1.515.716
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -80.505
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.424.843 -7.350.277
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-24.424.843 -7.350.277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 20.338.782 3.305.725
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.916.710 -3.120.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-877.445 540.467
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -14.469 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -862.976 540.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.297.567 -249.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.297.567 -249.930
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -70.801.489 -14.069.346
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 1.264.672 -642.922
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.219.437 7.762.020
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26 93.595 -6.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 19.125.842 7.768.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.250.039 1.047.598
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
707.806 363.200
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
107.717 363.200
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
600.089 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -69.630 -25.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.312.533 2.154.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-837.079 2.514.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.475.454 -360.236
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.203.466 14.400.129
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.516.259 -711.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 96.978
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 96.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -1.516.259 -808.549
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.516.259 -808.549
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.649.427 -12.212.551
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.172.863 303.726
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.172.863 303.726
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-244.512 -580.276
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-244.512 -580.276
Ödenen Temettüler
-16.577.778 -11.936.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.962.220 1.476.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.962.220 1.476.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.005.986 37.518.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 29.043.766 38.994.424
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 29.043.766 36.005.986
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
4 1.476.009 598.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14.469 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.461.540 598.564
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7.020.106 1.722.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.020.106 1.722.539
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 156.030.387 85.228.898
Peşin Ödenmiş Giderler
2.152.099 3.416.771
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.152.099 3.416.771
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 138.494
Diğer Dönen Varlıklar
837.964 885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 837.964 885
ARA TOPLAM
196.560.331 127.112.137
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
196.560.331 127.112.137
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 68.539.104 44.114.261
Maddi Duran Varlıklar
9 267.138.767 178.303.201
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 267.138.767 178.303.201
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 163.948 159.542
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 163.948 159.542
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
335.841.819 222.577.004
TOPLAM VARLIKLAR
532.402.150 349.689.141
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 11.497.121 8.217.413
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 11.497.121 8.217.413
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 11.497.121 8.217.413
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
780.945 874.721
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 780.945 874.721
Banka Kredileri
5 780.945 874.721
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
4 30.083.387 10.863.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 118.808 25.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 29.964.579 10.838.737
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.654.119 1.404.080
Diğer Borçlar
6 926.606 218.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 326.517 218.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 600.089 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 130.854 200.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 130.854 200.484
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 6.914.392 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
430.732 253.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 389.884 213.075
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 40.848 40.848
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 5.034.310 313.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 5.034.310 313.643
ARA TOPLAM
58.452.466 22.347.014
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.452.466 22.347.014
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 550.703
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 550.703
Banka Kredileri
5 0 550.703
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.958.727 2.379.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.958.727 2.379.401
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 29.633.301 14.763.692
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.592.028 17.693.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.044.494 40.040.810
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 440.357.656 309.648.331
Ödenmiş Sermaye
17 149.200.000 149.200.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-216.224 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 145.906.307 63.474.989
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 145.906.307 63.474.989
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 147.098.280 64.547.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.191.973 -1.072.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.337.980 1.594.734
Yasal Yedekler
17 5.337.980 1.594.734
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 75.057.584 50.830.193
Net Dönem Karı veya Zararı
65.072.009 44.548.415
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
440.357.656 309.648.331
TOPLAM KAYNAKLAR
532.402.150 349.689.141
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.200.000 38.517.221 -132.700 307.422 37.572.698 26.480.808 251.945.449 251.945.449
Transferler
11.936.001 1.287.312 13.257.495 -26.480.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.030.440 -740.188 17.339.553 42.629.805 42.629.805
Dönem Karı (Zararı)
17.339.553 17.339.553 17.339.553
Kar Payları
-11.936.001 -11.936.001 -11.936.001
Dönem Sonu Bakiyeler
149.200.000 64.547.661 -872.888 1.594.734 50.830.193 17.339.553 282.639.253 282.639.253
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.200.000 64.547.661 -1.072.672 1.594.734 50.830.193 309.648.331 309.648.331
Transferler
3.527.022 41.021.393 -44.548.415
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82.550.619 -119.301 65.072.009 147.503.327 147.503.327
Dönem Karı (Zararı)
65.072.009 65.072.009 65.072.009
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
82.431.318 82.431.318
Kar Payları
-16.577.778 -16.577.778 -16.577.778
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-216.224 216.224 -216.224 -216.224 -216.224
Dönem Sonu Bakiyeler
149.200.000 -216.224 147.098.280 -1.191.973 5.337.980 75.057.584 65.072.009 440.357.656 440.357.656
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.072.009 17.339.553 20.972.078 9.600.647
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 82.431.318 25.290.252 82.091.137 26.030.668
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 93.277.536 29.657.434 93.277.536 29.657.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -154.937 -961.283 -596.731 -118.321
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.691.281 -3.405.899 -10.589.668 -3.508.445
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
17 -10.726.917 -3.626.994 -10.726.917 -3.518.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 35.636 221.095 137.249 10.354
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.431.318 25.290.252 82.091.137 26.030.668
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.503.327 42.629.805 103.063.215 35.631.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
147.503.327 42.629.805 103.063.215 35.631.315
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075405
BIST