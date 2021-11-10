***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
10.11.2021 13:14
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu
ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976801
BIST
14:091.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,39
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
14:099,8141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0819
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
14:0911,3439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0501
|Açılış
|: 11,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
14:09575,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,54
|Açılış
|: 575,76
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler14:09
|SOKM
|12,77
|302.327.949
|% 9,99
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,69
|3.789.682
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|78.228.509
|% 9,82
|
|NUGYO
|11,30
|11.717.187
|% 8,34
|
|SARKY
|16,81
|38.954.259
|% -7,89
|
|KLMSN
|10,17
|23.791.669
|% -7,12
|
|BASGZ
|19,05
|251.182.274
|% -6,89
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|EMKEL
|2,74
|21.561.018
|% -6,48
|
|GARAN
|10,67
|2.011.184.469
|% 0,85
|
|PETKM
|7,14
|1.684.671.239
|% -1,65
|
|THYAO
|18,13
|1.096.763.086
|% -0,17
|
|TSPOR
|6,21
|1.011.871.843
|% 0,49
|
|SISE
|9,33
|748.655.386
|% 0,43
|
|PETKM
|7,14
|1.684.671.239
|% -1,65
|
|GARAN
|10,67
|2.011.184.469
|% 0,85
|
|TSPOR
|6,21
|1.011.871.843
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,11
|347.639.146
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,11
|482.345.926
|% 0,65
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8106
|9,8141
|% 0,84
|
|Euro
|11,3332
|11,3439
|% 0,44
|
|Sterlin
|13,2406
|13,3070
|% 0,67
|
|Frank
|10,7089
|10,7734
|% 0,68
|
|Riyal
|2,6095
|2,6226
|% 0,94
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-8,69
|
|Altın Gr.
|575
|575
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.807
|3.864
|24,00
|
|Tam
|3.785
|3.880
|25,86
|
|Yarım
|1.830
|1.877
|12,52
|
|Çeyrek
|918
|939
|6,25
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,19
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|-0,23
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:23LKMNH
Yüzde 6.22 oranında artışla 11.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 474, 986 adet işlem
-
14:22DOAS
Yüzde 7.63 oranında artışla 36.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 023, 733 adet işlem
-
14:21DMSAS
Yüzde 4.43 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 592, 095 adet işlem
-
14:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
-
14:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, BIMAS, TTKOM