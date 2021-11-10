***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.'ninAlnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporuektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976801BIST