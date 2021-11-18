***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.11.2021 08:56
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ostim Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2021
Açıklamalar
Gimat Mağazacılık San. Ve Tic. A.Ş. 01.01.2021-30.09.2021 Dönemine ait Gelir Tablosu 2021 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Ostim Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978402
BIST
10:011.712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.713
En Düşük
1.710
10:0110,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1038
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
10:0112,1831
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1395
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
10:01643,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 6,13
|Açılış
|: 643,85
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ANGEN
|19,29
|24.353.581
|% 0,00
|
|ASELS
|18,11
|607.587.684
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,52
|16.939.851
|% 0,00
|
|CELHA
|6,99
|22.212.647
|% 0,00
|
|BRKO
|0,97
|429.285
|% 0,00
|
|ANGEN
|19,29
|24.353.581
|% 0,00
|
|ASELS
|18,11
|607.587.684
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,52
|16.939.851
|% 0,00
|
|CELHA
|6,99
|22.212.647
|% 0,00
|
|BRKO
|0,97
|429.285
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% 0,00
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% 0,00
|
|SISE
|10,42
|1.920.774.111
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,69
|1.435.677.347
|% 0,00
|
|THYAO
|17,99
|1.350.869.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|1.340.794.785
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|324.608.842
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|636.920.638
|% 0,00
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7336
|10,7442
|% 1,05
|
|Euro
|12,1628
|12,1821
|% 1,15
|
|Sterlin
|14,3968
|14,4690
|% 0,73
|
|Frank
|11,4767
|11,5458
|% 0,63
|
|Riyal
|2,8454
|2,8597
|% 0,76
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,96
|
|Altın Gr.
|641
|641
|2,91
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,58
|8,59
|0,02
|
|B. Petrol
|79,90
|79,90
|-0,38
|