***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
08.11.2021 19:02
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahnamesinin Ek-3 31.12.2018-31.12.2019 Bağımsız Denetim Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975993
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0042
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
18:0511,2283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0091
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
18:05567,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,69
|Açılış
|: 567,66
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.758.492
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.995
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|19.437.369
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.444.709
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|282.020
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6777
|9,6851
|% 0,06
|
|Euro
|11,2189
|11,2346
|% 0,14
|
|Sterlin
|13,0870
|13,1526
|% 0,47
|
|Frank
|10,5548
|10,6184
|% -0,13
|
|Riyal
|2,5728
|2,5857
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|5,63
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,08
|
|B. Petrol
|83,60
|83,60
|0,86
|