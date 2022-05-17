***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
17.05.2022 13:21
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşmemiz ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan "Kâr Dağıtım Politikası" Şirket'in 14.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve ekteki şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030811
BIST
15:132.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 18,55
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
15:1315,7556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2145
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
15:1316,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,4109
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
15:13929,46
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 18,46
|Açılış
|: 929,46
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler15:13
|ORCAY
|19,91
|215.520.574
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|44.926.557
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.258.845
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.571.729
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|32.257.253
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|3.971.818
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|KAPLM
|59,85
|18.908.957
|% -7,92
|
|THYAO
|42,80
|2.456.584.846
|% 0,19
|
|SISE
|19,89
|1.877.182.986
|% 3,06
|
|AKBNK
|7,85
|1.076.497.503
|% -1,51
|
|KRDMD
|14,93
|1.031.593.683
|% 0,13
|
|EREGL
|32,04
|992.523.619
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,65
|628.627.043
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,33
|898.790.133
|% -0,23
|
|AKBNK
|7,85
|1.076.497.503
|% -1,51
|
|DOHOL
|3,75
|389.772.887
|% 1,08
|
|SISE
|19,89
|1.877.182.986
|% 3,06
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7455
|15,7556
|% 1,38
|
|Euro
|16,6203
|16,6511
|% 2,53
|
|Sterlin
|19,6005
|19,6988
|% 2,71
|
|Frank
|15,8071
|15,9023
|% 2,37
|
|Riyal
|4,1859
|4,2069
|% 1,39
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|8,71
|
|Altın Gr.
|928
|928
|17,18
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|113,00
|
|Tam
|6.160
|6.319
|108,39
|
|Yarım
|2.978
|3.057
|52,43
|
|Çeyrek
|1.493
|1.528
|26,22
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,27
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,24
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28TDGYO
Yüzde 6.24 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 417, 551 adet işlem
-
15:27BLCYT
Yüzde 7.32 oranında artışla 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 542 adet işlem
-
15:26EGEPO
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 888, 202 adet işlem
-
15:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 47 artarak (% 0.92 ) 2, 671
-
15:25XU100
Endeks 2, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 21, 997.00 milyon TL de