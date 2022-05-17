***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşmemiz ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan "Kâr Dağıtım Politikası" Şirket'in 14.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve ekteki şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030811BIST