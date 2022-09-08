***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
08.09.2022 18:13
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )
Düzeltme Nedeni 3. Madde C.2. ve C.16.'daki hesapların güncellenmesi
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkeleri
14:323.532
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 95,04
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:3218,2413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:3218,3508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1214
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:321.012,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.012,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:30
|GARAN
|26,18
|2.847.482.757
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.385.663.025
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.661.613.218
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|8.133.698
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,14
|34.390.009
|% -6,83
|
|MTRKS
|35,98
|41.584.689
|% -5,66
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|DOGUB
|9,67
|4.929.091
|% -4,82
|
|AKBNK
|16,01
|11.463.808.040
|% 5,68
|
|YKBNK
|9,16
|6.840.393.933
|% 7,64
|
|EREGL
|33,18
|5.608.896.162
|% 7,38
|
|THYAO
|73,85
|4.209.100.429
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,14
|3.995.698.663
|% 5,11
|
|EKGYO
|5,14
|3.995.698.663
|% 5,11
|
|YKBNK
|9,16
|6.840.393.933
|% 7,64
|
|AKBNK
|16,01
|11.463.808.040
|% 5,68
|
|ISCTR
|12,44
|3.661.613.218
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.719.002.439
|% 9,95
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2355
|18,2413
|% 0,10
|
|Euro
|18,3428
|18,3484
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,0641
|21,1697
|% 0,76
|
|Frank
|18,9246
|19,0386
|% 1,14
|
|Riyal
|4,8387
|4,8629
|% 0,06
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|17,94
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|12,01
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.867
|37,00
|
|Tam
|6.800
|6.871
|42,00
|
|Yarım
|3.313
|3.359
|21,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,72
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|0,12
|
|B. Petrol
|90,97
|90,97
|1,82
|