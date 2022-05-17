***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 12:46
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14 Mayıs 2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerine ilişkin 14 Mayıs 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Recai Kesimal Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Tuğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Engin Başer Yönetim Kurulu Başkan Başkan Yardımcısı
Olgun Aydın Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Barınır Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Caner Atik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Burak Onat Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi gereği Şirketin yönetimi yedi kişilik Yönetim Kuruluna ait olduğundan mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Nilgün Şahbudak ve Sn. Mesut Ulusoy'un görev süreleri tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030809
BIST
14:022.406
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BIST En Aktif Hisseler14:02
|IMASM
|38,78
|67.104.190
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.172.715
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|30.760.660
|% 9,92
|
|ORCAY
|19,86
|207.161.689
|% 9,72
|
|SERVE
|27,00
|221.393
|% 9,40
|
|GZNMI
|32,80
|3.859.051
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.645.349
|% -9,96
|
|SANKO
|12,63
|20.935.704
|% -8,54
|
|SNPAM
|7,96
|206.878
|% -8,08
|
|UZERB
|39,90
|316.873
|% -8,02
|
|THYAO
|42,92
|2.216.625.799
|% 0,47
|
|SISE
|19,72
|1.547.424.664
|% 2,18
|
|KRDMD
|14,91
|947.133.515
|% 0,00
|
|EREGL
|32,06
|882.935.864
|% 1,20
|
|AKBNK
|7,89
|787.631.410
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,65
|519.313.136
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,34
|707.274.087
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,89
|787.631.410
|% -1,00
|
|DOHOL
|3,76
|372.762.678
|% 1,35
|
|SISE
|19,72
|1.547.424.664
|% 2,18
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8165
|15,8215
|% 1,80
|
|Euro
|16,6713
|16,7186
|% 2,95
|
|Sterlin
|19,7093
|19,8081
|% 3,28
|
|Frank
|15,8642
|15,9598
|% 2,74
|
|Riyal
|4,2154
|4,2365
|% 2,10
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|4,52
|
|Altın Gr.
|932
|932
|20,72
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.293
|121,00
|
|Tam
|6.172
|6.331
|120,45
|
|Yarım
|2.983
|3.063
|58,26
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|29,14
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,30
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|B. Petrol
|115
|115
|0,61
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Seans Raporu
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14:17TUKAS
Yüzde 4.03 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 921, 378 adet işlem
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Yüzde 4.06 oranında artışla 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 860, 759 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, AKBNK, KOZAL
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14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, BIMAS, TAVHL
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14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 81 artarak (% 0.79 ) 2, 153