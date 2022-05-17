***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14 Mayıs 2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerine ilişkin 14 Mayıs 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.Recai Kesimal Yönetim Kurulu BaşkanıMustafa Tuğlu Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıEngin Başer Yönetim Kurulu Başkan Başkan YardımcısıOlgun Aydın Yönetim Kurulu Üyesiİsmail Barınır Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiCaner Atik Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiEmre Burak Onat Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi gereği Şirketin yönetimi yedi kişilik Yönetim Kuruluna ait olduğundan mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Nilgün Şahbudak ve Sn. Mesut Ulusoy'un görev süreleri tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030809BIST