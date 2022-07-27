***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2022 17:34
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.07.2022 tarihli toplantısında 2022/11 sayılı kararı ile,
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Şirketimizin Ücretlendirme Politikası'nın ekte yer aldığı şekliyle kabul edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048260
BIST
17:292.550
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BIST En Aktif Hisseler17:27
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
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|YEOTK
|93,05
|138.598.931
|% 9,99
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|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
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|TMSN
|42,96
|454.226.346
|% 9,98
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|IMASM
|71,65
|21.161.889
|% 9,98
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|PEGYO
|2,30
|62.733.257
|% -9,80
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|UFUK
|78,25
|4.049.466
|% -5,72
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|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
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|MRGYO
|1,90
|32.797.965
|% -4,04
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|ESCOM
|21,44
|26.868.615
|% -3,94
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|THYAO
|49,86
|3.329.535.415
|% 1,76
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|YKBNK
|4,79
|1.197.915.197
|% 0,84
|
|SISE
|21,16
|990.757.276
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,23
|970.583.521
|% 1,25
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|TOASO
|69,60
|802.322.718
|% 2,81
|
|EKGYO
|3,23
|970.583.521
|% 1,25
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|SKBNK
|1,64
|451.547.999
|% 6,49
|
|YKBNK
|4,79
|1.197.915.197
|% 0,84
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|TSKB
|2,63
|487.903.374
|% 5,20
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|ADESE
|0,83
|126.387.703
|% 3,75
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|17:27
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,8952
|17,9064
|% 0,27
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|Euro
|18,1282
|18,1578
|% 0,37
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|Sterlin
|21,5129
|21,6207
|% 0,45
|
|Frank
|18,5296
|18,6412
|% 0,35
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|Riyal
|4,7581
|4,7820
|% 0,43
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|17:27
|Alış
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|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-2,75
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|Altın Gr.
|988
|988
|1,77
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|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.653
|6.723
|10,00
|
|Yarım
|3.242
|3.287
|5,00
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|Çeyrek
|1.626
|1.643
|3,00
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|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,04
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|B. Petrol
|100
|100
|0,45
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