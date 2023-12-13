***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
13.12.2023 09:32
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 12.12.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GMTAS, TREGMAT00027 21.01.2022 108.679 0,001 1,989 -
GMTAS, TREGMAT00027 19.10.2023 106.506 0,001 8,804 -
GMTAS, TREGMAT00027 12.12.2023 110.748 0,001 7,917 -
Ek Açıklamalar
23.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 12.12.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225125
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