***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle/ANKARAİnternet Adresi www.gimatgross.netElektronik Posta AdresiE-postagimat@gimatgross.netİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMacun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle/ANKARA 0312 666 38 38 0312 397 52 22Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAylin Kocaman Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.01.2021 0312 666 38 38 yatirimciiliskileri@gimatgross.netFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETŞirketin Süresi SÜRESİZPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY SENEDİ 12.11.2021 TÜRKİYE GMTAS ALT PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 149200000 TRY 100 - İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRECAİ KESİMAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 12.03.2015 İcrada Görevli 0.002 Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA TUĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 12.03.2015 İcrada Görevli 0.0009 Bağımsız Üye DeğilENGİN BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 12.03.2015 İcrada Görevli 0.0007 Bağımsız Üye DeğilMESUT ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.06.2019 İcrada Görevli Değil 0.0007 Bağımsız Üye DeğilOLGUN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.03.2015 İcrada Görevli Değil 0.002 Bağımsız Üye DeğilİSMAİL BARINIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 30.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilNİLGÜN ŞAHBUDAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.03.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRECAİ KESİMAL Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı/Genel MüdürMUSTAFA TUĞLU Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Yön. Kur. Bşk. Yrd./Genel Müdür Yrd.ŞİNASİ ERDÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür YardımcısıAYLİN KOCAMAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi/Raporlama Ve Analiz UzmanıSONGÜL DÜZGÜN ÇAKIR Muhasebe Müdürü Yönetici Muhasebe Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977408BIST