***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.11.2021 16:16
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle/ANKARA
İnternet Adresi www.gimatgross.net
Elektronik Posta Adresi
E-posta
gimat@gimatgross.net
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle/ANKARA 0312 666 38 38 0312 397 52 22
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Aylin Kocaman Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.01.2021 0312 666 38 38 yatirimciiliskileri@gimatgross.net
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
Şirketin Süresi SÜRESİZ
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY SENEDİ 12.11.2021 TÜRKİYE GMTAS ALT PAZAR
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 149200000 TRY 100 - İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RECAİ KESİMAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 12.03.2015 İcrada Görevli 0.002 Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA TUĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 12.03.2015 İcrada Görevli 0.0009 Bağımsız Üye Değil
ENGİN BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 12.03.2015 İcrada Görevli 0.0007 Bağımsız Üye Değil
MESUT ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.06.2019 İcrada Görevli Değil 0.0007 Bağımsız Üye Değil
OLGUN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.03.2015 İcrada Görevli Değil 0.002 Bağımsız Üye Değil
İSMAİL BARINIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 30.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
NİLGÜN ŞAHBUDAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.03.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RECAİ KESİMAL Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
MUSTAFA TUĞLU Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Yön. Kur. Bşk. Yrd./Genel Müdür Yrd.
ŞİNASİ ERDÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı
AYLİN KOCAMAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi/Raporlama Ve Analiz Uzmanı
SONGÜL DÜZGÜN ÇAKIR Muhasebe Müdürü Yönetici Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977408
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