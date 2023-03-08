***GOKNR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***GOKNR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [GOKNR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarGöknur Gıda payları, 09/03/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai ve BIST Gıda İçecek endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 350.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiGOKNUR GIDA XUTUM 09/03/2023GOKNUR GIDA XTUMY 09/03/2023GOKNUR GIDA XYLDZ 09/03/2023GOKNUR GIDA XHARZ 09/03/2023GOKNUR GIDA XUSIN 09/03/2023GOKNUR GIDA XGIDA 09/03/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121678BIST