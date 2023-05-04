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***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.05.2023 18:50
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması


***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

UYARI: ÇED başvurusu, ilgili yatırımın Şirketimiz tarafından belirli bir dönemde yapılacağı taahhüdü anlamına gelmemektedir. ÇED değerlemesi sonucunda ilgili kamu idareleri yatırıma uygunluk görüşü vermeyebilir, Şirketimiz yatırımdan vazgeçebilir, kapasiteyi artırabilir veya azaltabilir. Şirketimiz, aşağıda detayları verilen yatırımla ilgili olarak ÇED sürecini başlatmış bulunmaktadır:
Yatırım Bilgileri:
Yeri (İl, İlçe ve Adres Bilgileri): Şirketimizin Niğde İli Aktaş İlçesinde yer alan kampüsü
Cinsi: Komple Yeni Yatırım (Konsantre Meyve ve Sebze Suyu Entegre Üretim Tesisi Projesi)
Ürün Bilgisi: Püre ve Püre Konsantre, Domates Salçası, Doğal Gıda Katkı Maddesi, FTNF Aroma ve Çekirdek Yağı Üretimi.
İstihdam (Mevcut ve Öngörülen İstihdam): Öngörülen İstihdam 57
Kapasite: Yıllık 323 bin ton meyve işlenerek 28 bin 525 ton ürün elde edilecektir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146983


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