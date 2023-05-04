***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2023 18:50
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UYARI: ÇED başvurusu, ilgili yatırımın Şirketimiz tarafından belirli bir dönemde yapılacağı taahhüdü anlamına gelmemektedir. ÇED değerlemesi sonucunda ilgili kamu idareleri yatırıma uygunluk görüşü vermeyebilir, Şirketimiz yatırımdan vazgeçebilir, kapasiteyi artırabilir veya azaltabilir. Şirketimiz, aşağıda detayları verilen yatırımla ilgili olarak ÇED sürecini başlatmış bulunmaktadır:
Yatırım Bilgileri:
Yeri (İl, İlçe ve Adres Bilgileri): Şirketimizin Niğde İli Aktaş İlçesinde yer alan kampüsü
Cinsi: Komple Yeni Yatırım (Konsantre Meyve ve Sebze Suyu Entegre Üretim Tesisi Projesi)
Ürün Bilgisi: Püre ve Püre Konsantre, Domates Salçası, Doğal Gıda Katkı Maddesi, FTNF Aroma ve Çekirdek Yağı Üretimi.
İstihdam (Mevcut ve Öngörülen İstihdam): Öngörülen İstihdam 57
Kapasite: Yıllık 323 bin ton meyve işlenerek 28 bin 525 ton ürün elde edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146983
BIST
18:054.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,62
|Açılış
|: 4.470
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|Önceki Kapanış
|: 4.486
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4.578
En Düşük
4.448
18:0519,4845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0162
|Açılış
|: 20,4000
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|Önceki Kapanış
|: 20,3000
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19,4962
En Düşük
19,4503
18:0521,4901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0427
|Açılış
|: 22,3700
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|Önceki Kapanış
|: 22,3000
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21,7061
En Düşük
21,4098
18:051.286,20
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.285,51
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|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
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1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|42,24
|13.253.347
|% 10,00
|
|POLTK
|2.330,90
|50.590.034
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|269.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|36.684.391
|% 9,99
|
|ASTOR
|45,20
|1.566.539.027
|% 9,98
|
|PAMEL
|162,00
|47.227.685
|% -10,00
|
|SAMAT
|21,10
|53.497.870
|% -9,98
|
|KUYAS
|27,44
|113.764.354
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,10
|14.890.998
|% -7,91
|
|ULAS
|14,98
|7.945.843
|% -6,84
|
|THYAO
|127,70
|4.269.640.637
|% -1,16
|
|EUPWR
|77,75
|3.927.230.138
|% -0,89
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|TUPRS
|66,75
|2.193.850.186
|% -3,26
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EKGYO
|5,48
|867.490.129
|% -0,90
|
|ISCTR
|10,65
|1.248.179.149
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,34
|860.070.896
|% -0,64
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4797
|19,4845
|% 0,08
|
|Euro
|21,4641
|21,4901
|% -0,20
|
|Sterlin
|24,4512
|24,5738
|% 0,32
|
|Frank
|21,9263
|22,0584
|% 0,09
|
|Riyal
|5,1803
|5,2063
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.054
|2.054
|14,93
|
|Altın Gr.
|1.284
|1.284
|8,83
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|104,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.517
|4.629
|14,00
|
|Çeyrek
|2.258
|2.307
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,23
|0,21
|
|B. Petrol
|72,55
|72,55
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SAMAT
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 321 adet işlem
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17:58EGSER
Yüzde -78.78 oranında düşüşle 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 019 adet işlem
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17:57KRGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 644 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 4, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 37, 354.00 milyon TL de
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17:56EGSER
Yüzde -78.83 oranında düşüşle 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 916 adet işlem