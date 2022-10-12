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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.10.2022 18:05
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildiri


***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 29.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 Peşin 0,2000000 20 10 0,1800000 18
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 Peşin 0,2000000 20 10 0,1800000 18

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 20.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 21.10.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 0 0
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 29.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin alınan karar çerçevesinde, Yönetim Kuruluna dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda verilen yetki kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 12.10.2022 tarihli 2022/31 nolu toplantısında 20.10.2022 tarihi itibariyle kar dağıtımının yapılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 GÖLTAŞ A.Ş. 2021 Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu (TL).pdf
EK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 18.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 29.217.696,81
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -51.782.186 2.382.595,28
4. Vergiler ( - ) 2.606.850 588.101,92
5. Net Dönem Kârı -14.558.120 1.794.493,36
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 89.724,67
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 1.704.768,69
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 969.598,06 969.598,06
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 2.674.366,75
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 534.873,35
* Nakit 0 534.873,35
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 171.159,47
* Çalışanlara 0 106.974,67
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 64.184,8
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 497.670,58
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 287.115,95
17. Statü Yedekleri 0 213.949,34
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 4.272.224,76 2.567.456,07

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
B Grubu
TOPLAM 3.240.000 1,9 0,18 18

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında 2021 yılı karının ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,20 TL (%20) ,net 0,18 TL. (%18) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 3.600.000 TL (ÜçmilyonaltıyüzbinTürk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071284


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