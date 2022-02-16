***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.02.2022 11:27
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2022 tarih ve 2022/4 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına ,2022 – 2026 yılları için Şirketimiz mevcut 20.000.000.- TL (YirmiMilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 80.000.000- TL (SeksenMilyon Türk Lirası)'na artırılmasına ve,
- Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,
- İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Göltaş Çimento Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002046
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,27
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0057
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6066
En Düşük
13,5849
18:0515,5049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0238
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4616
18:05818,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,90
|Açılış
|: 818,37
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
820,47
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|7,70
|15.901.185
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|340.757
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.642.885
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|4.325.914
|% 9,97
|
|DESA
|11,84
|11.795.761
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.930.451
|% -10,00
|
|POLTK
|521,30
|95.428.505
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.414.913
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.593.943
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,16
|71.965.166
|% -9,95
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 2,30
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,46
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% -1,96
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5890
|13,5906
|% -0,05
|
|Euro
|15,4797
|15,5020
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,4274
|18,5198
|% 0,41
|
|Frank
|14,6939
|14,7824
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6120
|3,6302
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-3,56
|
|Altın Gr.
|818
|818
|8,02
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|0,64
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
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17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de