***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre UzatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2022 tarih ve 2022/4 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına ,2022 – 2026 yılları için Şirketimiz mevcut 20.000.000.- TL (YirmiMilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 80.000.000- TL (SeksenMilyon Türk Lirası)'na artırılmasına ve,- Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,- İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Göltaş Çimento Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002046BIST