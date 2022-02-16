Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.02.2022 11:27
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin B


***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2022 tarih ve 2022/4 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına ,2022 – 2026 yılları için Şirketimiz mevcut 20.000.000.- TL (YirmiMilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 80.000.000- TL (SeksenMilyon Türk Lirası)'na artırılmasına ve,
- Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,
- İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Göltaş Çimento Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002046


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.041
Değişim :  0,16% |  3,27
Açılış :  2.050  
Önceki Kapanış :  2.038  
En Yüksek
2.058 En Düşük
2.036
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 7,70 15.901.185 % 10,00  
UZERB 50,60 340.757 % 10,00  
MERIT 32,00 60.642.885 % 9,97  
ARMDA 63,45 4.325.914 % 9,97  
DESA 11,84 11.795.761 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5890 13,5906 % -0,05  
Euro 15,4797 15,5020 % 0,14  
Sterlin 18,4274 18,5198 % 0,41  
Frank 14,6939 14,7824 % 0,41  
Riyal 3,6120 3,6302 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.869 -3,56  
Altın Gr. 818 818 8,02  
Cumhuriyet 5.413 5.495 3,00  
Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,53 23,55 -0,10  
Gümüş Gr. 10,28 10,29 -0,05  
B. Petrol 92,39 92,39 0,64  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru