***GOLTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.02.2021 11:37
***GOLTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GOLTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İsmail Tarman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909291
BIST
11:491.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -14,24
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
11:497,0324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:498,5157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0218
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
11:49410,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,25
|Açılış
|: 410,23
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler11:47
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|24.180.895
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|38.620.685
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|49.494.772
|% 9,94
|
|DENGE
|9,40
|2.017.635
|% 9,81
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|57.300.700
|% -9,98
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|136,40
|496.884.017
|% -0,22
|
|SASA
|33,04
|451.911.853
|% 5,56
|
|DOHOL
|3,58
|366.248.036
|% -2,45
|
|KOZAA
|18,25
|358.733.479
|% 1,45
|
|ESEN
|42,80
|339.185.538
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,56
|286.802.049
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,58
|366.248.036
|% -2,45
|
|IHLGM
|1,37
|117.574.239
|% -3,52
|
|TSKB
|1,75
|135.540.621
|% -1,13
|
|SKBNK
|1,43
|106.113.780
|% -0,69
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0295
|7,0337
|% 0,11
|
|Euro
|8,5084
|8,5129
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,6675
|9,7160
|% -0,10
|
|Frank
|7,8560
|7,9033
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8693
|1,8787
|% 0,11
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-9,17
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.728
|2.769
|-41,00
|
|Tam
|2.717
|2.786
|-41,62
|
|Yarım
|1.313
|1.348
|-20,13
|
|Çeyrek
|659
|674
|-10,07
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,53
|60,53
|-0,61
|
Seans Raporu
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