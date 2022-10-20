***GOLTS* *SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.10.2022 08:54
***GOLTS******SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SMRTG, GOLTS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 62,75 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GOLTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0.2 TL Teorik Fiyat: 98,60 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073003
BIST
10:293.898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 17,17
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.900
En Düşük
3.878
10:2918,5999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
10:2918,2135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0399
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
10:29974,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,11
|Açılış
|: 974,49
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler10:27
|PENTA
|644,10
|12.660.878
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|33.537.243
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|160.653.181
|% 9,95
|
|TRCAS
|22,78
|51.962.517
|% 9,94
|
|MZHLD
|122,80
|20.296.710
|% 9,94
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,72
|10.460.492
|% -7,22
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|AZTEK
|19,22
|25.029.955
|% -4,47
|
|DGATE
|14,07
|4.486.206
|% -3,96
|
|THYAO
|98,75
|1.037.580.041
|% 1,39
|
|ASELS
|32,72
|665.205.020
|% -0,12
|
|KONTR
|88,85
|661.450.157
|% -1,61
|
|VAKBN
|8,67
|591.404.857
|% 0,81
|
|EKGYO
|4,53
|577.904.536
|% 1,80
|
|EKGYO
|4,53
|577.904.536
|% 1,80
|
|VAKBN
|8,67
|591.404.857
|% 0,81
|
|HALKB
|8,51
|537.394.289
|% -0,12
|
|ODAS
|7,99
|463.049.229
|% 3,50
|
|YKBNK
|9,69
|520.302.676
|% -0,41
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5939
|18,5961
|% 0,00
|
|Euro
|18,1978
|18,2115
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,8190
|20,9234
|% 0,28
|
|Frank
|18,4160
|18,5269
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9324
|4,9572
|% 0,17
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|0,76
|
|Altın Gr.
|973
|974
|1,17
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.634
|6.716
|3,00
|
|Yarım
|3.233
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,87
|