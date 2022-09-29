***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:34
***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOODY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066155
BIST
17:413.118
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -80,65
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:4118,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:4118,1572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1374
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1572
En Düşük
17,8996
17:41981,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,56
|Açılış
|: 981,96
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:39
|BFREN
|1.390,40
|24.983.390
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KMPUR
|52,25
|217.786.323
|% -9,99
|
|ALARK
|56,30
|443.902.161
|% -9,99
|
|AVOD
|2,36
|78.219.593
|% -9,92
|
|ISGYO
|6,65
|18.104.179
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.524.759
|% -9,83
|
|THYAO
|66,65
|3.895.854.501
|% -3,34
|
|ASELS
|29,50
|3.619.548.457
|% 2,64
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|HEKTS
|55,00
|2.075.457.423
|% -7,56
|
|GARAN
|18,39
|1.859.633.975
|% -4,47
|
|SKBNK
|1,87
|974.840.112
|% 0,54
|
|TSKB
|2,46
|1.022.372.428
|% 5,13
|
|EKGYO
|3,70
|1.340.872.067
|% -4,39
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|ZOREN
|3,19
|921.070.142
|% -7,54
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5117
|18,5198
|% 0,01
|
|Euro
|18,1164
|18,1356
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,2402
|20,3417
|% 0,76
|
|Frank
|18,7549
|18,8678
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9147
|4,9393
|% 0,36
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,82
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.587
|6.676
|-105,00
|
|Yarım
|3.205
|3.263
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.632
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,21
|
|B. Petrol
|87,27
|87,27
|-0,78
|
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