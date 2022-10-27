***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 16:10
***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOODY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074643
BIST
16:023.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -30,19
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
16:0218,6123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
16:0218,6364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1340
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
16:02992,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,56
|Açılış
|: 992,86
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler16:00
|FONET
|13,75
|137.336.826
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|17.980.588
|% 9,99
|
|LUKSK
|83,15
|28.265.768
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.215.805
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,64
|30.724.628
|% -6,32
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,65
|7.118.905.880
|% 0,86
|
|AKBNK
|15,37
|2.593.632.002
|% -2,60
|
|SISE
|33,36
|2.123.848.934
|% -1,88
|
|PETKM
|13,63
|2.120.790.982
|% 1,94
|
|TUPRS
|374,70
|1.909.648.232
|% 1,85
|
|TSKB
|3,11
|918.803.921
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,50
|1.265.361.171
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,11
|369.037.837
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,37
|2.593.632.002
|% -2,60
|
|PETKM
|13,63
|2.120.790.982
|% 1,94
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6087
|18,6153
|% 0,04
|
|Euro
|18,5778
|18,5955
|% -0,93
|
|Sterlin
|21,4781
|21,5858
|% -0,40
|
|Frank
|18,7283
|18,8411
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9382
|4,9629
|% 0,12
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-3,82
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|-44,00
|
|Tam
|6.667
|6.722
|-46,00
|
|Yarım
|3.249
|3.287
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.643
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,53
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|0,92
|
Seans Raporu
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