***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 11:44
***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOODY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100719
BIST
11:464.920
En Yüksek
|Değişim
|: 4,04%
|| 191,15
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.827
11:4618,7877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
11:4620,2039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
11:461.136,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.136,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler11:46
|KRDMA
|17,38
|183.651.053
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|8.775.267
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|20.247.823
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.518.108
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|4.978.316
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|134,00
|3.978.654.144
|% 6,94
|
|KRDMD
|18,32
|2.569.833.458
|% 6,57
|
|ASELS
|56,00
|1.723.586.069
|% 6,06
|
|EREGL
|38,46
|1.653.838.110
|% 4,40
|
|KOZAL
|546,30
|1.330.904.723
|% 5,30
|
|KRDMD
|18,32
|2.569.833.458
|% 6,57
|
|EKGYO
|8,52
|1.120.287.741
|% 5,45
|
|YKBNK
|9,00
|922.061.576
|% 4,77
|
|PETKM
|17,34
|973.183.276
|% 4,02
|
|SKBNK
|2,66
|141.703.397
|% 4,31
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7822
|18,7877
|% 0,07
|
|Euro
|20,1856
|20,2039
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7456
|22,8597
|% 0,05
|
|Frank
|20,0276
|20,1483
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,05
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,06
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,09
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.682
|7.734
|1,00
|
|Yarım
|3.740
|3.785
|2,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,73
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,01
|