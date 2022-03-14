***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.03.2022 18:23
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu, 14.03.2022 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından teklif edilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemi için denetçi olarak tayini hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010404
BIST
18:052.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,63
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
18:0514,7965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0312
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
18:0516,2854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1475
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3007
En Düşük
15,9026
18:05931,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,14
|Açılış
|: 931,20
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|4,51
|54.940.825
|% 10,00
|
|FENER
|26,42
|114.005.475
|% 9,99
|
|RAYSG
|11,78
|1.064.065
|% 9,99
|
|MERIT
|31,72
|9.358.250
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.565.776
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,87
|139.917.165
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|173.922.902
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,39
|22.763.385
|% -9,23
|
|ISBTR
|58.101,00
|1.045.504
|% -9,22
|
|ULUSE
|59,05
|3.708.629
|% -7,01
|
|THYAO
|26,62
|2.966.573.159
|% 0,76
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|KCHOL
|33,96
|1.587.702.966
|% 8,50
|
|KRDMD
|14,78
|1.564.788.902
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,33
|931.799.807
|% 4,39
|
|YKBNK
|3,75
|851.178.930
|% 1,63
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|ODAS
|1,54
|271.550.090
|% 1,32
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7928
|14,7965
|% 0,21
|
|Euro
|16,2537
|16,2854
|% 0,91
|
|Sterlin
|19,2166
|19,3129
|% 0,14
|
|Frank
|15,7285
|15,8233
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9303
|3,9500
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866