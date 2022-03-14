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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

14.03.2022 18:23
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu, 14.03.2022 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından teklif edilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemi için denetçi olarak tayini hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010404


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