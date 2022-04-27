***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi13.04.2022Tescil Tarihi22.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su27.04.2022 tarih ve 10568 no.lu TTSGAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından teklif edilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemi için denetçi olarak tayinine ilişkin 14.03.2022 tarihli önerisi 13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da oy çokluğuyla onaylanmış, 22.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 27.04.2022 tarih ve 10568 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024166BIST