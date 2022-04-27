***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2022 10:46
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2022
Tescil Tarihi
22.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.04.2022 tarih ve 10568 no.lu TTSG
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından teklif edilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemi için denetçi olarak tayinine ilişkin 14.03.2022 tarihli önerisi 13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da oy çokluğuyla onaylanmış, 22.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 27.04.2022 tarih ve 10568 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024166
BIST
12:502.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -15,33
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
12:5014,8257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0271
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8259
En Düşük
14,7775
12:5015,7524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0058
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
12:50904,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,16
|Açılış
|: 904,28
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler12:50
|UFUK
|25,96
|1.432.914
|% 10,00
|
|PKART
|17,11
|11.753.055
|% 9,96
|
|ACSEL
|47,34
|49.016.292
|% 9,79
|
|DAGHL
|34,00
|1.542.716
|% 9,61
|
|LIDER
|23,26
|249.652.685
|% 8,59
|
|EUHOL
|2,55
|38.619.937
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,27
|55.060.495
|% -7,15
|
|MMCAS
|2,65
|43.600
|% -5,69
|
|DOKTA
|27,50
|450.891
|% -5,17
|
|TSPOR
|5,52
|159.728.285
|% -5,15
|
|THYAO
|38,58
|1.864.071.089
|% -1,33
|
|KRDMD
|14,51
|1.103.091.539
|% -0,96
|
|EREGL
|33,32
|1.073.157.994
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,85
|899.150.087
|% -1,82
|
|SISE
|17,38
|885.357.241
|% -1,31
|
|EKGYO
|2,59
|553.449.509
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,85
|899.150.087
|% -1,82
|
|ODAS
|2,35
|284.055.619
|% -0,84
|
|TSKB
|1,85
|169.701.799
|% -3,14
|
|KRDMD
|14,51
|1.103.091.539
|% -0,96
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8162
|14,8257
|% 0,18
|
|Euro
|15,7445
|15,7524
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,6072
|18,7005
|% 0,31
|
|Frank
|15,3170
|15,4093
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9385
|3,9583
|% 0,16
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-9,69
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|6.017
|6.108
|-28,00
|
|Tam
|5.991
|6.141
|-27,12
|
|Yarım
|2.896
|2.970
|-13,12
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-6,56
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,73
|